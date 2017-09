“TEOTIHUACAN, LA CIUDAD DE AGUA Y FUEGO” – Una Exhibicion “Única” de Artefactos Aztecas

Entrevista exclusiva con Miriam Newcomer, Directora de Relaciones Públicas de los FAM Museos en S.F.

Por: Íride Aparicio

Fotos cortesía de: FAMSF Museums

SAN FRANCISCO, CA – Como Corresponsal Cultural del periódico La Oferta, entrevisté personalmente a Miriam Newcomer, Directora de Relaciones Públicas de los Museos de Bellas Artes (Fine Arts Museums) en San Francisco (FAMSF) ), que incluyen “El Museo de La Legión de Honor” situado en la 34 Avenida, y el Museo de Young situado en el Parque Golden Gate, con el propósito de obtener información relacionada con “Teotihuacan, La Ciudad de Agua y Fuego”, la nueva exhibición de artefactos aztecas encontrados recientemente, en las pirámides de La Luna, del Sol y de la Serpiente, en dicho lugar.

Ataviada en chaleco y pantalón negro y blusa blanca, la joven directora nos conduce a su oficina situada en el museo de Young, donde una copia abierta del catálogo de la exhibición nos permite ver, impresos en sus páginas, fotografías de los más de doscientos objetos que van a ser exhibidos.

“La Exhibición se abrirá al público aquí, (en el museo “de Young, situado en el 50 Hagiwara Tea Garden Drive, en el parque Golden Gate) el día sábado 30 de este mes y va a continuar hasta el 11 de febrero de 2018”, nos dice Miriam. “Para los museos de Fine Arts en San Francisco, esta será la tercera exhibición de Teotihuacan que se presenta en veinte años. La última se presentó también en el de Young en el año 1993”.

¿Qué puede decirnos de la exhibición?

“Que es muy importante, porque la razón por la que el museo la está presentando es porque el “Site” (nombre arqueológico que se da al lugar donde se están haciendo las excavaciones) de Teotihuacan, (situado a unas horas de México D.F), se ha seguido excavando durante todos estos años, durante los cuales se han encontrado nuevos artefactos, y lo que vamos a presentar esta vez, son los objetos que han sido encontrados en las recientes excavaciones. Nadie (excepto los arqueólogos) han visto estos objetos anteriormente”.

“La exhibición es inmensa y única. De acuerdo con el catálogo, tiene más de doscientos, casi doscientos veinticinco artefactos, pero los números fluctúan, ya que van a depender del espacio que tiene el museo disponible para instalarlos. Pero yo creo que presentaremos como doscientos veinte de ellos al público”.

¿Es el número de artefactos presentados lo que hará esta exhibición única?

“No. Lo que hará esta exhibición “única”, es que no estará enfocada en objetos encontrados en una excavación (Site). Lo que presentaremos al público es una combinación de objetos encontrados en diferentes “bolsillos” (agujeros en el Site) que talvez ya habían sido exploradas anteriormente, pero que cuando volvieron a investigarse recientemente (en el mismo sitio pero más profundamente) veinte años después, fueron encontrados. Unos son diferentes artefactos, otros distintas piezas. Lo que nosotros (El museo) hicimos fue utilizar muchas de esas piezas y tratar de formar el artefacto”.

La Directora nos explica que la relación entre los museos de Bella Artes de San Francisco (FAMSF) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en México comenzó en 1976, cuando el museo de Young recibió un patrimonio de Harald Wagner, uno de sus miembros, de 70 fragmentos de murales procedentes de la zona arqueológica de Teotihuacan que habían sido encontrados en un apartamento, en una casa privada en San Francisco.

En l981, después de años de negociaciones con el gobierno de México y con INAH, FAMSF (los museos de S.F.) firma un Acuerdo Común sin precedentes, que estipula esfuerzos colaborativos de conservación y la devolución a México de por lo menos la mitad de los fragmentos de murales.

En l983-84, FAMSF contribuye fondos a una investigación arqueológica en Teotihuacan, la cual determina que la mayoría de los fragmentos de murales donados al museo, procede de un complejo en la sección noreste de la ciudad llamada Techinantitla en México. Esta fue la primera exhibición que se hiciera en Teotihuacan con el apoyo financiero de FAMSF, los museos de San Francisco.

En l984-85 los visitantes al museo de Young tienen la oportunidad de observar a los expertos en conservación mexicanos y estadounidenses trabajando juntos para restaurar los fragmentos en un taller de operaciones visible al público.

En el año l986, más de dos tercios de los murales donados por Wagner al Museo de Young, son regresados a México, donde fueron presentados en una exhibición llamada “Recuperación de Frescos Teotihuacanos” organizada por INAH en el Museo Nacional de Antropología en la ciudad de México

En l993, subsiguiente a la exitosa colaboración de los museos para conservar los fragmentos, FAMSF desarrolla la exhibición Teotihuacan: Arte de la ciudad de los Dioses. Presentada en el Museo de Young, que incluyó préstamos del Museo Nacional de Antropología y la Zona de Monumentos Arqueológicos en Teotihuacan.

Los préstamos continúan en los años 2002-2007 cuando para la inauguración del nuevo Museo de Young, el Museo de Antropología de Xalapa prestó a S.F. la colosal cabeza Olmeca conocida como Monumento 4 de San Lorenzo.

Durante 20l0-ll, los préstamos continúan con las exhibiciones en S.F. y Los Ángeles de la Exhibición “Olmecas: Obras Maestras Colosales del Antiguo México”.

“Desde l984, y por el tratado de cooperación con México de l981 que formó una relación íntima entre ambos países”, nos dice Miriam, “hemos cooperado con México en varias exhibiciones y una vez más, estamos trabajamos juntos en esta exhibición, por lo que nuestras relaciones, de carácter cultural con México continúan.

Si a Teotihucan se le conoce como “La Ciudad de los Dioses”, por qué la exhibición le llama “Teotihuacan: La Ciudad de Agua y Fuego?” le preguntamos.

“Teotihuacan está situado en un lago, y nadie está seguro de la razón por la que fue fundado en dicho lugar, por lo que se le puede llamar ‘la ciudad de agua’ y de fuego, porque sus ruinas demuestran que fue quemada intencionalmente porque el fuego fue interno. Al parecer Teotihuacan fue quemado cuando declinó y también muchos de sus objetos fueron quemados. Una de las piezas que se presenta en esta exhibición demuestra haber sido quebrada, intencionalmente en más de cien pedazos antes de que la pirámide donde la encontraron fuera sellada”.

Aquí debemos mencionar que otra de las razones por la que se dificulta a los arqueólogos excavando las ruinas aztecas, investigarlas apropiadamente y darles fechas, es que han descubierto que era costumbre entre algunos caciques (rey) aztecas, empezar su dinastía quemando todos los edificios que habían sido construidos por el cacique anterior, y destruir todas sus posesiones para no dejar rastros visibles de su existencia. Hay mucho en el estudio de la civilización azteca que todavía está lleno de misterio.

¿Cómo describe los artefactos que van a ser exhibidos en esta exposición?

Lo que estamos exhibiendo es una serie de artefactos que fueron encontrados en las pirámides y en apartamentos situados cerca de dichas pirámides. Los hay en todas formas y en todos los tamaños. Tenemos también un collar, hecho de los huesos de mandíbulas. Es una mezcla completa de objetos

“Puedo también agregar a las personas que residen en S.F. que hay muchas similitudes entre S.F. y Teotihuacan porque Teotihuacan, como lo es S.F. era una metrópolis. y como tal atraía un gran número de emigrantes, lo que causaba problemas de vivienda,

¿Cuáles son tres de los artefactos que Ud. considera más importantes en la exhibición?

Las piezas que se exhiben demuestran que las pirámides eran templos, no tumbas, y todas son importantes, pero yo diría que las más importantes son los murales. Otra pieza que considero importante es la cabeza de serpiente, que formaba parte del exterior de una pirámide, y es una de las piezas más grandes que se exhiben.

¿Va el museo a ofrecer al público información o conferencias sobre la exhibición?

“Sí. Se darán varias conferencias. Las personas pueden obtener información sobre la persona que dará la conferencia, el lugar donde la conferencia se va a dar y las fechas y hora en que tendrá lugar, chequeando los siguientes URL’s del museo.

https://deyoung.famsf.org/calendar/guest-lecture-cosmic-vessels-ceramic-arts-teotihuacan-and-maya-megan-oneil

https://deyoung.famsf.org/calendar/members-only-preview-hours-teotihuacan-city-water-city-fire

https://deyoung.famsf.org/calendar/members-opening-reception-teotihuacan-city-water-city-fire

https://deyoung.famsf.org/calendar/de-young-special-exhibitions-free-friday-night-educators

“Por otra parte, en seis de los días en que se ofrezcan las conferencias, el público interesado en ver la exhibición tendrá la oportunidad de apreciarla gratuitamente porque como fue financiada en parte, por un “Grant” (donativo) de The National Endowment for the Humanities, como parte del donativo FAMSF dará al público seis días en que la entrada a la exhibición será gratuita. La información de los días y horas puede ser obtenida chequendo los URL’s del museo.

¿Cómo pregunta final, ¿Cuál, es el propósito de la exhibición?

“Para el FAMSF, la oportunidad de presentar al público más de doscientas maravillas de una dinastía tan antigua como lo es la dinastía azteca, en artefactos encontrados en las tres pirámides de Teotihuacan: La del Sol, La de la Luna, y la de la Serpiente es algo único, porque las personas que visiten la exhibición en San Francisco podrán admirar en un lugar una colección de artefactos que no podrán volver a ver en el futuro, a menos que visiten varios museos en México.