At least 20 children, 2 adults dead at Mexico City school after earthquake

Mexico City, Sep 19 (EFE).- At least 20 children and two adults were killed and 38 others were missing Tuesday after a school building collapsed in Mexico City after a magnitude 7.1 earthquake shook the country.

Mexican President Enrique Peña Nieto visited the Enrique Rebsámen school, one of around 30 buildings that collapsed in the capital after the earthquake struck approximately 120 kilometers from the capital city.

The president told reporters at the school that 30 children and eight adults were missing, adding that hundreds of members of the Army and Navy were helping with rescue efforts.

Terremoto en México: Colapso de colegio dejó 20 niños muertos

Un colegio del barrio de Coyoacán, en Ciudad de México, se derrumbó durante el horario de clases a causa del terremoto de magnitud 7,1 de este martes y, según informó el presidente Enrique Peña Nieto, 20 niños murieron y otros 30 menores y ocho adultos permanecían desaparecidos entre los escombros del edificio destruido, mientras se realizaba un operativo para rescatarlos.

“¡Por favor, silencio! ¡Estamos trabajando para salvar a los pequeños!”, gritaban horas antes los rescatistas a la multitud que los circundaba mientras intentaban sacar a los chicos, atrapados entre los escombros del colegio Enrique Rebsamen.

En Twitter los presentes compartían fotos de las listas de chicos ya rescatados y los grados a los que asisten. Pedían que se difundieran las imágenes para que sus familiares fueran informados lo antes posible.

El terremoto de este martes en México destruyó más de 30 de edificios y se teme que haya personas atrapadas. El temblor generó numerosas escenas de pánico en la capital del país y ocurrió dos horas después de que la ciudadanía saliera a las calles de todo el país en un simulacro conmemorativo del terremoto de 1985 de magnitud 8,1. Esta vez el sismo en la capital se sintió con más fuerza que el registrado apenas el 7 de septiembre, de magnitud de 8,2 en la escala de Richter, dado que el epicentro fue más cercano.