“The Hitman’s Bodyguard” desembarca en Digital HD el 7 de Noviembre y en 4K Ultra HD, Blu-ray™ Combo Pack y DVD el 21 de Noviembre por Lionsgate

Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson Protagonizan esta Desternillante Comedia de Acción que Desembarca en Digital HD el 7 de Noviembre y en 4K Ultra HD, Blu-ray™ Combo Pack y DVD el 21 de Noviembre por Lionsgate

SANTA MÓNICA, CA (26 de septiembre de 2017) – Encabezando un reparto estelar, Ryan Reynolds (Deadpool, The Proposal) y Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, del Universo Cinemático de Marvel) llevan a los espectadores por una aventura cómica y plagada de acción extravagante en The Hitman’s Bodyguard, una película que desembarca en Digital HD el 7 de noviembre y en 4K Blu-ray Combo Pack (más Blu-ray y Digital HD), Blu-ray™ Combo Pack (más DVD y Digital HD), DVD y Bajo Demanda el 21 de noviembre de la mano de Lionsgate. Cuando Michael Bryce, un guardaespaldas de élite, y Darius Kincaid, un conocido asesino a sueldo, se ven obligados a trabajar juntos, no solo tienen que evitar que les maten…sino matarse entre ellos. La película, cual mantuvo el puesto número 1 en la taquilla durante tres semanas consecutivas, está protagonizada por los nominados al Óscar®: Gary Oldman (2011, Mejor Actor, Tinker Tailor Soldier Spy) y Salma Hayek (2002, Mejor Actriz, Frida).

Al mejor guardaespaldas del mundo (Reynolds) le encomiendan la misión de proteger la vida de su enemigo mortal, uno de los asesinos a sueldo más conocidos del mundo (Jackson). Durante años, el implacable guardaespaldas y el manipulador asesino han permanecido en extremos opuestos de las balas, pero ahora deberán pasar 24 descabelladas horas juntos. En una estridente y divertida aventura desde Inglaterra hasta La Haya, se toparán con persecuciones de coches, disparatadas escapadas de barcos y con un dictador sin escrúpulos del este de Europa (Oldman) que está buscando sangre. Hayek se suma al caos como la famosa esposa de Jackson.

Escrita por Tom O’Connor (Fire with Fire), las ediciones en 4K Ultra HD, Blu-ray y Digital HD de The Hitman’s Bodyguard cuentan con contenido exclusivo y adicional incluyendo tomas falsas, audiocomentarios con el director Patrick Hughes y escenas eliminadas, extendidas y alternativas. El DVD incluirá audiocomentarios con el director y un reportaje con escenas entre bastidores. El 4K Blu-ray Combo Pack, Blu-ray Combo Pack y el DVD estarán disponibles por el precio sugerido de venta de $42.99, $39.99 y $29.95, respectivamente.

Para Material Gráfico: www.lionsgatepublicity.com/home-entertainment/TheHitmansBodyguard

Tráiler: https://youtu.be/JRG6L7U3zPA

Facebook: facebook.com/hitmansbodyguard/

Twitter: @HitmanBodyguard

Instagram: @hitmansbodyguard

#HitmansBodyguard