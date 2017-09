Pasarán “semanas o meses” para dar techo a damnificados por sismos en México

México, 27 sep (EFE).- El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, dijo hoy que pasarán semanas o meses antes de que muchas personas puedan tener un techo en los estados mexicanos de Oaxaca y Chiapas afectados por el terremoto del 7 de septiembre.



El proceso de reconstrucción por el sismo, que dejó 98 víctimas fatales en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, ya se ha iniciado aunque “pasarán semanas y a veces meses para que alguien tenga un techo”, dijo Puente a la emisora Radio Fórmula.



Aseguró que en Oaxaca hay muchas personas que no tienen donde pasar la noche y ante las lluvias se requiere de casas de campaña y de lonas porque no se van a ir ya que no quieren perder su predio.



Sobre las afectaciones del terremoto del 19 de septiembre, que afectó la capital mexicana y los estados de México, Puebla y Morelos, el coordinador de Protección Civil sostuvo que hay comunidades que pasan la misma situación que en Oaxaca.



En Puebla se necesita apoyo en algunas comunidades en las que muchas personas perdieron sus casas y no hay albergues.



“Con el número de personas que tenemos en esta situación, requerimos casas de campaña o lonas; la gente lo está entendiendo y está ayudando”, apuntó.