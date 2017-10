Legisladores demócratas piden control de las armas tras el tiroteo en Las Vegas

Washington, 2 oct (EFE).- Numerosos legisladores demócratas pidieron hoy a los republicanos que dejen de bloquear las leyes para el control de armas tras el tiroteo de Las Vegas, el mayor de la historia de Estados Unidos con al menos 58 muertos y 515 heridos.



La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió hoy una carta al presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, para pedirle crear una comisión sobre la violencia con arma de fuego y someter a votación el proyecto de ley “King-Thompson Background Check”, presentado por primera vez en 2015 para mejorar el control sobre este tipo de armas.



“El comité bipartidista hará recomendaciones para evitar atroces tragedias como el tiroteo masivo en Las Vegas y para restaurar la confianza en la seguridad de nuestras comunidades”, indicó la demócrata en un comunicado.



También fue contundente la influyente senadora Elizabeth Warren, quien subrayó en Twitter que “tragedias como la de Las Vegas han ocurrido demasiadas veces” en el país.



“Necesitamos tener una conversación sobre cómo frenar la violencia con armas de fuego. Y necesitamos tenerla AHORA”, escribió en su cuenta de la red social.



“Pensamientos y rezos no son suficiente. No cuando más madres y padres enterrarán a sus hijos esta semana y más hijos e hijas crecerán sin padres”, agregó, en alusión a los mensajes de los líderes republicanos, que se limitan a dar el pésame a las víctimas pero no condenan la violencia por arma de fuego.



Tampoco lo ha hecho el presidente del país, Donald Trump, que en su declaración desde la Casa Blanca se limitó a hablar de “un acto de pura maldad”, sin mencionar que se cometió con un arma de fuego muy potente y que el atacante tenía al menos nueve rifles más con él.



Otro de los senadores demócratas más relevantes, el excandidato de primarias Bernie Sanders, condenó la inacción del Congreso, controlado por los republicanos, sobre el control de las armas de fuego en el país.



“A la luz de la terrible tragedia en Las Vegas y de los tiroteos masivos a lo largo del país, debería estar claro para todos que tenemos que hacer todo lo que podamos para evitar que las armas caigan en las manos de gente que no debería tenerlas”, indicó en un comunicado.



“Ya hace mucho tiempo que el Congreso tiene que actuar en materia de seguridad de armas para salvar vidas inocentes”, agregó.



En varios mensajes de Twitter, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se mostró “profundamente triste” por el suceso, al tiempo que elogió a los servicios de emergencias y a las personas que ayudaron a las víctimas.



Ryan, el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell, y congresistas destacados como Marco Rubio se limitaron en sus mensajes de Twitter a lamentar lo sucedido y expresar sus condolencias a las familias.