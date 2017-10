La Oferta Review El periódico bilingüe más premiado en los EE.UU.

Febrero 6, 1993

Sala de Prensa – La Oferta Review trajo a casa el pasado fin de semana 15 premios en excelencia periodística, entre los cuales se incluyen dos primeros lugares. La entrega de ellos se realizó durante la ceremonia dc clausura de la Séptima Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas, la que tuvo lugar en cl Hotel Sheraton Biscayne Bay en Miami, Florida, entre el 27 y 30 de enero.

Desde hace cinco años y durante el desarrollo de una ceremonia considerada como la más grande de los Estados Unidos, se viene entregando premios de reconocimiento a la excelencia periodística de las publicaciones hispanas que durante el año lo han demostrado con la calidad de sus trabajos periodísticos y su impacto en las comunidades que sirven.

La Oferta Review ha sido reconocida en los últimos tres años con un total de 33 premios, lo que convierte a este medio de comunicación bilingüe en el más premiado en su categoría en los Estados Unidos.

Uno de los primeros lugares recibidos este año corresponde a la categoría de Reportaje Sobresaliente de América Latina en el aspecto cultural. Este fue otorgado al arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, Corresponsal en Puebla, quien tiene a su cargo el contenido histórico-cultural de las ediciones especiales del Cinco de Mayo y del 16 de septiembre (el día de la Independencia de México) que La Oferta Review viene publicando anualmente desde hace tres años. Mary Andrade obtuvo Segundo Premio en la categoría de Reportaje Sobresaliente de América Latina en el aspecto fotográfico.

Mary J. Andrade obtuvo el Primer Lugar por su investigación periodística y fotográfica con su reportaje “Vida-Muerte: Dualidad Siempre Presente en el Día de los Muertos en Cuetzalan, Puebla”. Desde 1987, ella ha asistido a esta celebración en México. Durante estos tres años, sus reportajes correspondientes a esta serie han merecido anualmente el reconocimiento dc la NAHP (siglas que en inglés quieren decir National Asociation of Hispanic Publications).

La periodista Celina Rodríguez obtuvo tres premios: Segundo Lugar por “La Explosión de Guadalajara”, bajo la categoría de Reportaje Sobresaliente en Latinoamérica Político/Económico; Menciones Honoríficas por “Una Noche Mexicana” y “Quinientos Años de Interrogantes”, bajo las categorías de Reportaje Cultural de la Comunidad Hispana y Columna Editorial en Español, respectivamente.

Con Mención Honorífica bajo la categoría Columna Editorial Sobresaliente en Inglés, Yolanda Reynolds recibio reconocimiento sobre su serie titulada “Mi Tierra Gardeners Gain Support to Stay at the Present Location”.

Nuevamente, La Oferta Review fue reconocida como uno de los mejores periódicos bilingües de los Estados Unidos, obteniendo el Segundo Lugar — el año pasado recibió el Primer Lugar. Obtuvo también Mención Honorífica como una de las publicaciones que han continuado mejorando su contenido en general.

Otros de los premios en el Segundo Lugar fueron: bajo las categorías de Serie Fotográfica Cultural, “El Mundo Maya” de Mary J. Andrade; la Sección de Entretenimiento en General y Columna de Entretenimiento, por “The Mambo Kings”, reportaje y entrevista por Mary Mary J. Andrade.

Bajo las secciones de Circulación y Publicidad, La Oferta Review obtuvo el Segundo Lugar por Circulacion Verificada y Mención Honorifica por su folleto dc presentación, su media kit.

El aspecto más importantes que se destaca durante la entrega de los premios es que estos hacen honor al esfuerzo que las publicaciones hispanas del país han venido realizando día a día para mejorarse. Las comunidades hispanas de costa a costa son servidas actualmente por periodicos con una calidad superior a la que tenían hace diez años.

Este año el jurado estuvo conformado por Taty Aguilera de CAFÉ de California; Joaquín Castillo de San José y Asociados; Jim Crandall y Katherine A. Díaz del Grupo de Revistas Travel Mexico; Ignacio Gómez, diseñador gráfico; Esperanza Martínez, reconocida artista; Octavio Nuiry de Ad Rendón; y por Yolanda Quezada de Mexico Events. El encargado del comité fue Kirk Whisler. © La Oferta Newspaper.