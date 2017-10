Los demócratas de EE.UU. se rebelan ante la dura propuesta migratoria de Trump

Washington, 9 oct (EFE).- Legisladores demócratas de Estados Unidos se rebelaron hoy ante la dura propuesta migratoria que el presidente Donald Trump envió el domingo al Congreso y en la que condiciona una solución para los “soñadores” con la construcción del muro con México.

La propuesta ha generado un gran malestar entre los demócratas y algunos hoy amenazaron con boicotear cualquier propuesta legislativa de Trump si sigue adelante con su plan migratorio.

En una conferencia telefónica con la prensa, la presidenta del Caucus Hispano, la demócrata Michelle Luján Grisham, avisó de que “definitivamente está sobre la mesa” bloquear algunas de las propuestas que el Congreso de EE.UU. necesita aprobar en los próximos meses para que el Gobierno siga funcionado.

Trump, por ejemplo, necesita el apoyo de los demócratas para aprobar en diciembre un nuevo presupuesto y evitar un fatídico cierre de Gobierno como el de 2013, que llevaría a la pérdida de millones de dólares, así como a un posible deterioro de la calificación crediticia de Estados Unidos.

“Esto es algo que definitivamente está sobre la mesa y estamos trabajando para que no sea solo un asunto del Caucus Hispano, sino de todos los demócratas”, dijo Luján Grisham, quien aseguró que los legisladores “están listos” para usar todo su poder y frenar la propuesta migratoria de Trump.

Los líderes del Partido Demócrata en el Congreso aún no han ido tan lejos, aunque el domingo en un comunicado rechazaron la lista de principios de Trump para una futura reforma migratoria al considerar que “va mucho más allá de lo que es razonable” y “no representa ningún intento de compromiso”.

Lo cierto es que la nueva propuesta de Trump pone en peligro el acuerdo que el propio mandatario había alcanzado a mediados de septiembre durante una sonada cena en la Casa Blanca con los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

En ese momento, las dos partes acordaron trabajar para aprobar antes del 5 de marzo de 2018 una ley que permita regularizar la situación de los 800.000 jóvenes indocumentados, conocidos como “dreamers” y que habían podido frenar su deportación gracias al plan DACA, derogado por Trump el 5 de septiembre.

Durante el último mes, el mandatario aseguró en repetidas ocasiones que no esperaba que una ley para DACA incluyera fondos para su muro fronterizo con México.

Sin embargo, en el plan de principios que la Casa Blanca envió al Congreso, uno de los puntos más importantes es la “financiación y construcción completa del muro en la frontera sur”.

La idea de la construcción del muro ha sido rechazada frontalmente por la oposición demócrata, que ha amenazado en anteriores ocasiones con cerrar el Gobierno si se incluye en cualquier ley de gasto partidas para financiar el muro, cuyo coste está estimado en 25.000 millones de dólares.

En el plan de Trump, también figuran propuestas para agilizar la expulsión de menores centroamericanos, contratar a más agentes y limitar la concesión de visas mediante un sistema de méritos.

En agosto pasado, Trump respaldó un proyecto de ley de los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue que pretende reducir a la mitad la entrada de inmigrantes legales a EE.UU. a lo largo de la próxima década a través de la reducción en la concesión de permisos de residencia.

En un comunicado, el propio Cotton felicitó a Trump por su plan de principios para una reforma migratoria y consideró que el presidente entiende cuáles son los problemas del sistema migratorio y qué es lo que “está haciendo bajar los salarios de los trabajadores estadounidenses”.

Por el momento, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, no se han pronunciado sobre el plan.

La propuesta está destinada a dividir una vez más al Partido Republicano entre su ala más dura y su ala más moderada con legisladores que se han pronunciado a favor de incrementar la seguridad fronteriza, pero que rechazan frontalmente cualquier propuesta sobre el muro.

Entre esos legisladores, figura Will Hurd, cuyo distrito en Texas comparte 1.200 kilómetros de frontera con México y que ha propuesto el uso de tecnología, en vez de paredes de ladrillo, para mejorar la seguridad.

Dems threaten to block spending bills if Trump won’t bend on immigration

Members of the Congressional Hispanic Caucus said Monday that they would consider blocking vital spending bills if President Donald Trump tried to condition relief for “Dreamers” on the approval of funds for his proposed wall on the US-Mexico border.

Denying votes for bills needed to keep the government running “is definitely on the table,” the Caucus chair, Rep. Michelle Lujan Grisham (D-N.M.), said in a conference call with reporters.

“We’re going to use every leverage point we have at our disposal to protect these Dreamers,” she said, using the popular term for undocumented young people who were protected from deportation by Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), a program launched in 2012 by then-President Barack Obama.

Trump announced last month that he would terminate DACA in March 2018 and urged Congress to use the six-month grace period to find a solution to the situation of the nearly 800,000 Dreamers.

In a document sent to Congress on Sunday, the administration called for building the border wall, establishing a points system for obtaining Green Cards and expediting the repatriation of unaccompanied minors from Central America who enter the US without authorization.

To improve immigration enforcement, the president wants Congress to approve money for the hiring of an additional 10,000 Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents and 300 new federal prosecutors.

The White House presented the proposals as a starting point for negotiations on immigration reform and a remedy for the Dreamers.

Rep. Joaquin Castro (D-Texas), said Trump’s proposal was a “warped, anti-immigrant policy wish list” and pronounced it “dead on arrival in Congress.”

“The White House wants to use Dreamers as bargaining chips to achieve the administration’s deportation and detention goals,” Castro said. “We’re looking for a serious proposal to come from President Trump. This was not serious.”

The Texas congressman repeated the Democrats’ call for a “clean” Dream Act that would address the situation of DACA beneficiaries without including provisions about the border wall or other measures.

“If we approve a budget which doesn’t include the Dream Act, then we’ve turned our back on our immigrant community and our principles,” Rep. Luis Gutierrez said.

“I’m not saying we should shut down the government, but if you want a budget with Democratic votes, then it’s got to have some Democratic priorities,” the Illinois Democrat said.