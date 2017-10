Usuarios en California con subsidios en sanidad no se verán afectados

Los Ángeles, 14 oct (EFE).- Los californianos que reciben subsidios para el pago de su seguro de salud no serán afectados por la decisión del presidente Trump de suspender las ayudas federales, informaron las autoridades locales.

El mercado de seguros Covered California anunció en cartas a sus usuarios que en lo que resta del año y para 2018 los cerca de 670.000 californianos de bajos ingresos que reciben subsidios para el pago de su cuota mensual de seguro de salud no se verán afectados.

“Recibí una comunicación ayer de Covered California donde me aseguran que el precio que pago por mi seguro de salud no va a cambiar en lo que queda del año y no va a aumentar significativamente para el próximo año”, señaló hoy a Efe Piedad Rodríguez, beneficiaria del subsidio a través del mercado de seguros.

Las autoridades sanitarias señalaron en sus comunicaciones enviadas a este fin de semana que cuentan con mecanismo que les permite prever la amenaza de un recorte de subsidios desde el Gobierno federal.

“Previendo estos eventos, en California tomamos medidas para minimizar el impacto”, declaró Peter Lee, director ejecutivo de Covered California.

Según ha explicado Lee, hay dos tipos de subsidios para los servicios de seguros de salud. Uno es conocido como “créditos de impuestos” y se aplica directamente al usuario, disminuyendo el costo del pago mensual.

El otro consiste en “reducciones de costo compartido” y compensa directamente a las aseguradoras que ofrecen descuentos en deducibles, copagos y otros costos a los usuarios de bajos ingresos.

Esta semana, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que relaja algunos requisitos de la ley sanitaria que promulgó su predecesor, Barack Obama, conocida como “Obamacare” y que ha permitido a 20 millones de estadounidenses acceder a cobertura médica.

El ejecutivo también anunció el fin de los subsidios a las aseguradoras sanitarias, lo que permitía subvencionar cuidados para los más pobres.

Las autoridades estatales señalaron que el subsidio que se eliminó fue el de costo compartido, por lo que no afecta la cuota mensual que paga un usuario beneficiado del crédito de impuestos.

El sistema estatal de seguros anunció a principios de agosto que para 2018 las tarifas en California aumentarán un promedio de 12.5 %, que incluye “cerca de 3% más de lo que los californianos deberían pagar” a raíz del recorte de subsidios.

Para los planes más populares, como el “Plata”, el Gobierno estatal había pedido a las aseguradoras que presentaran dos diferentes tarifas para 2018, una en base a que los “pagos para reducción de costos compartidos” sigan siendo ofrecidos por el Gobierno federal y otra sin contar con este subsidio.

En lo que resta del año, según datos de Covered California, las 11 compañías de seguros que trabajan en el estado perderán 188 millones de dólares a causa de la suspensión de los subsidios federales.

El aumento del costo de las pólizas en California el año pasado fue del 13 % en promedio.