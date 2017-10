US reviewing refugee requests from 11 unidentified nations

Washington, Oct 24 (EFE).- President Donald Trump’s ban on refugees entering the United States is no longer in effect and the administration will implement a procedure involving greater scrutiny of applications, a State Department official told EFE Tuesday on condition of anonymity.

“The suspension of processing refugees ends today, Oct. 24,” said the State Department official.

The order issued by Trump makes it more difficult, however, for refugees from 11 unidentified countries to enter the US and they will only be allowed into the country under exceptional circumstances for the next 90 days, while the US government conducts a review of those nations.

The measures “are designed to intensify screening in order to keep nefarious and fraudulent actors from exploiting the refugee process to enter the United States. The measures come at the end of a 120-day ‘pause’ on refugee resettlement, while the United States government conducted a thorough review of the existing program,” the Department of Homeland Security said in a statement.

“The security of the American people is this administration’s highest priority, and these improved vetting measures are essential for American security,” said Acting Secretary of Homeland Security Elaine Duke.

“These new, standardized screening measures provide an opportunity for the United States to welcome those in need into our country, while ensuring a safer, more secure homeland,” she added.

The State and Homeland Security Departments, along with the Office of the Director of National Intelligence, “conducted a review of the United States Refugee Admissions Program application and adjudication process,” the goal of which was “to determine what additional procedures should be used to ensure that individuals seeking admission as refugees do not pose a threat to the security and welfare” of the US.

As a result of the review, the US government will implement “program enhancements to raise the bar for vetting and screening procedures, including but not limited to: increased data collection to more thoroughly investigate applicants, better information sharing between agencies to identify threat actors, and new training procedures to strengthen screener ability to detect fraud and deception,” DHS said.

The State Department said that it will launch an additional in-depth review into the refugees of the 11 nations previously identified as potentially presenting a greater risk to the US.

The US government will not identify the 11 nations in question because that would make its efforts to enforce the law more difficult, a government official, requesting anonymity, told reporters.

The ban was issued by Trump last March, but it did not enter into force until June, when it prohibited for 120 days US entry to refugees from all over the world, a term that ended without the president extending it.

People requesting refugee status in the US are already facing a long and strict process that can last years, but Trump has insisted since his election campaign that terrorists could be hiding among those people, and in late September he reduced to 45,000 the maximum number of refugees that may enter the country in Fiscal Year 2018.

The same order by Trump that partially entered into force in June also prohibited US entry for 90 days to citizens from six Muslim-majority nations: Iran, Somalia, Sudan, Syria, Yemen and Libya.

That 90-day period expired a month ago and at the time Trump decided to replace it with a new decree prohibiting US entry to the citizens of those countries, with the exception of Sudan, and he also banned citizens of North Korea and some Venezuelan officials from entering this country.

That ban entered into force last week, but only for North Korea and Venezuela due to court action.

Estados Unidos vuelve a permitir la entrada de refugiados pero pone trabas a 11 países

Washington, 24 oct (EFE).- El Gobierno volvió hoy a autorizar la entrada de refugiados al país, que llevaba 120 días paralizada, pero ordenó reforzar el escrutinio de sus solicitudes y excluyó del proceso a los ciudadanos de 11 naciones no identificadas, cuyas peticiones se verán retrasadas durante al menos tres meses.

El presidente, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que autoriza a su Gobierno a reanudar el procesamiento de solicitudes de refugiados, el mismo día en que caducaba el plazo de 120 días impuesto en un veto migratorio que entró en vigor en junio.

“Reanudar de forma general” la entrada de refugiados “es coherente con la seguridad y el bienestar de Estados Unidos”, dijo en su decreto Trump, que desde su campaña electoral insistió en que entre los solicitantes de refugio podrían ocultarse terroristas.

La paralización de la entrada de refugiados durante 120 días, un plazo que expiró hoy, tenía como objetivo declarado el dar tiempo al Gobierno para revisar el proceso de trámite de las solicitudes de refugio en Estados Unidos, que de por sí ya es muy estricto y puede durar años.

Como resultado de esa revisión, el Gobierno de Trump anunció hoy que aplicará nuevas medidas de seguridad, que incluyen la recolección de más datos biográficos de los solicitantes de refugio, y un mayor escrutinio de su historial en las redes sociales, para compararlo con las historias que presentan en sus solicitudes.

“Estas medidas mejoradas de escrutinio son esenciales para la seguridad de Estados Unidos”, aseguró en un comunicado la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke.

Al margen de ese proceso quedarán los refugiados de 11 países, que Estados Unidos no ha querido identificar y que pueden “presentar potencialmente un mayor riesgo” para el país, según un documento firmado por Duke; el secretario de Estado, Rex Tillerson; y el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats.

La lista de esos países supuestamente amenazantes comenzó a elaborarse tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se actualizó por última vez en 2015, según el documento.

En ese último año se firmó una ley que restringía la entrada a los ciudadanos de Irán, Irak, Sudán, Siria, Libia, Somalia y Yemen; y que fue citada por el Gobierno de Trump como justificación para su primer veto migratorio, por lo que es posible que esos países formen parte de la lista confidencial de 11 naciones.

Durante los 90 días que durará la revisión “en profundidad” de “cada uno” de esos once países, se “ralentizará” la gestión de las solicitudes de refugio de sus nacionales, porque el Gobierno dará prioridad a las peticiones de los ciudadanos de otros lugares, según el documento firmado por Duke, Tillerson y Coats.

Las solicitudes de los ciudadanos de esos 11 países se considerarán “caso por caso” y podrán aceptarse solo si el Gobierno estima que eso apoyaría “intereses cruciales de política exterior, sin comprometer la seguridad nacional y el bienestar de EEUU”.

Por otra parte, resultará afectado un programa que permite la reunificación familiar de algunos refugiados que han podido entrar en Estados Unidos, que se paralizará hasta que “se hayan implementado mejoras” en las medidas de seguridad, según indicó el Departamento de Estado.

Esas mejoras buscarán equiparar el proceso que tienen que afrontar los familiares que desean unirse a sus seres queridos en Estados Unidos al que debieron superar en su momento los refugiados que ya han entrado al país.

Pese a la reanudación de la entrada de refugiados, el decreto de Trump ha generado críticas de algunos activistas, como la organización Internacional por los Refugiados (RI, en inglés).

“El Gobierno ha tenido más de seis meses para revisar esta política bajo la orden emitida en marzo (que entró en vigor en junio), y vuelve en octubre para reimponer algo que en general se puede considerar como otro veto poco razonable que afectará principalmente a los musulmanes”, dijo el presidente de RI, Eric Schwartz, en un comunicado.

Trump decidió en septiembre que Estados Unidos acogerá a un máximo de 45.000 refugiados en el año fiscal 2018, el tope más bajo que se ha establecido desde 1980, una reducción que su Gobierno ha justificado en parte por la necesidad de garantizar “la seguridad del pueblo estadounidense”.