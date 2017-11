TOM CRUISE BRILLA EN UNA FASCINANTE HAZAÑA BASADA EN UNA INCREÍBLE HISTORIA REAL “AMERICAN MADE”

DISPONIBLE EN DIGITAL EL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 EN 4K ULTRA HD, BLU-RAY™, DVD Y BAJO DEMANDA EL 2 DE ENERO DE 2018 DE LA MANO DE UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT

“Esta es la mejor actuación de Tom Cruise “. – Urban Cinefile

Universal Pictures Home Entertainment presenta American Made, una aventura internacional basada en las hazañas extravagantes (y reales) de un estafador y piloto reclutado inesperadamente por la CIA para encabezar una de las mayores operaciones encubiertas de la historia de Estados Unidos. Esta película, explosivamente entretenida y clasificada “Certified Fresh” por Rotten Tomatoes, estará disponible en Digital el 19 de diciembre de 2017 y en 4K Ultra HD, Blu-rayTM, DVD y Bajo Demanda y vía la aplicación digital nueva de películas, MOVIES EVERYWHERE el 2 de enero de 2018. Barry Seal, un piloto de la TWA, es reclutado por la CIA para evaluar la amenaza comunista que está floreciendo en América Central, y no tardará en situarse al frente de una de las operaciones encubiertas de la CIA más importantes de la historia estadounidense. La operación clandestina, conocida como el escándalo Irán-Contra, dio pie al nacimiento del cartel de Medellín y a punto estuvo de destronar a Reagan de la Casa Blanca. Con más de 30 minutos de material adicional en 4K Ultra HD, Blu-rayTM y DVD, American Made es una película ineludible que no puede faltar en tu colección de cine y que además te permitirá descubrir las imágenes entre bastidores y detalles asombrosos del verdadero Barry Seal.

Tom Cruise (Top Gun, de la serie Mission: Impossible, Jerry Maguire) se reúne de nuevo con Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. and Mrs. Smith), su director en Edge of Tomorrow, para encarnar a Barry Seal, un piloto americano que se convierte en un narcotraficante para la CIA en los años 80. American Made está protagonizada por Domhnall Gleeson (Ex Machina), Sarah Wright Olsen (Walk of Shame), Jesse Plemons (Black Mass) y Caleb Landry Jones (Antiviral). La película está producida por Brian Grazer (A Beautiful Mind), ganador de un Premio de la Academia® y productor de Imagine Entertainment, por Brian Oliver (Black Swan) y Tyler Thompson (Everest) de Cross Creek Pictures, por Doug Davison (The Departed) de Quadrant Pictures y por Kim Roth (Inside Man). El guion es de Gary Spinelli (Stash House).

MATERIALES ADICIONALES Y EXCLUSIVOS PARA 4K ULTRA HD, BLU-RAYTM, DVD & DIGITAL:

Deleted Scenes (Escenas Eliminadas)

American Storytellers – Los cineastas de American Made comparten su visión sobre la acogida que ha recibido esta importante obra cinematográfica estadounidense sobre un tema de gran interés público.

Los cineastas de comparten su visión sobre la acogida que ha recibido esta importante obra cinematográfica estadounidense sobre un tema de gran interés público. Cruise and Liman: A Conversation – Tom Cruise y Doug Liman hablan sobre American Made .

– Tom Cruise y Doug Liman hablan sobre . In the Wings – Sarah Wright Olsen, Caleb Landry Jones y Domhnall Gleeson hablan sobre los personajes.

– Sarah Wright Olsen, Caleb Landry Jones y Domhnall Gleeson hablan sobre los personajes. Shooting American Made – Imágenes entre bastidores que muestran cómo cobró vida la película.

– Imágenes entre bastidores que muestran cómo cobró vida la película. Flying High – Tom Cruise y Doug Liman hablan sobre las tomas aéreas de riesgo de la película.

– Tom Cruise y Doug Liman hablan sobre las tomas aéreas de riesgo de la película. The Real Barry Seal – Aaron Seal reflexiona sobre la vida de su padre.

La película estará disponible en 4K Ultra HD en un combo que incluye Ultra HD Blu-rayTM, Blu-rayTM y Digital. El 4K Ultra HD incluirá material adicional en un disco Blu-rayTM.

· 4K Ultra HD es una experiencia insuperable para los cinéfilos. El 4K Ultra HD viene con resolución 4K, que ofrece una imagen cuatro veces más nítida que el HD, con los colores brillantes característicos del High Dynamic Range (HDR) y con audio inmersivo para crear una experiencia auditiva multidimensional.

Blu-ray TM maximiza el poder de tu HDTV y es la mejor manera de ver películas en casa con una resolución de imagen seis veces superior a la de un DVD, con materiales adicionales y calidad de sonido equiparable al de un cine.

maximiza el poder de tu HDTV y es la mejor manera de ver películas en casa con una resolución de imagen seis veces superior a la de un DVD, con materiales adicionales y calidad de sonido equiparable al de un cine. Digital permite a los fans ver películas en cualquier lugar en sus dispositivos favoritos mediante la descarga o viéndolo de forma instantánea.

permite a los fans ver películas en cualquier lugar en sus dispositivos favoritos mediante la descarga o viéndolo de forma instantánea. La aplicación digital para móvil Movies Anywhere simplifica y mejora la colección de películas digitales y la experiencia cinematográfica al permitir al consumidor acceder a sus películas digitales favoritas en un único lugar, pudiendo este comprarlas o canjearlas a través de los establecimientos de venta digitales participantes. Los consumidores también pueden canjear los códigos digitales elegibles que aparecen en los paquetes del Blu-ray TM y del disco DVD de los estudios participantes y verlos o descargarlos de forma instantánea a través de Movies Anywhere. Movies Anywhere solo está disponible en Estados Unidos.

Website: http://www.americanmademovie.net/

Tráiler: http://uni.pictures/AmericanMadeTrailer

Facebook: https://www.facebook.com/AmericanMade2017

Twitter: https://twitter.com/AmMadeMovie

Instagram: https://www.instagram.com/americanmade/

Hashtag: #AmericanMade