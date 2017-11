Land Rover Range Rover Sport. El deleite de manejar despacio

Por Roger Rivero

Nuca antes había hecho una prueba a un auto que me hiciera conducir tan calmadamente. No es que le falte potencia, todo lo contrario. A pesar de ser un SUV pesado con casi 5,000 libras en su armazón, si presionas el acelerador con ganas no quedarás decepcionado…más bien sorprendido del desempeño de su motor Diesel turboalimentado. La manejada serena y sosegada que provoca este Land Rover Range Rover, es ideal para disfrutar los matices y colores en una clara tarde otoñal. El placer proviene de sentir la interacción de su paso grávido y dulzón con la carretera.

Otra cosa que descubrí con este Land Rover Range Rover, es que, a juzgar por alguna que otra mirada, espontáneamente me ha crecido el pelo, y luzco algo más atractivo. Aunque este tema nos aleja de la narración, es cierto que este es uno de esos autos que muchos asocian con buena fortuna y vivir, encontrado con frecuencia en estacionamientos de los suburbios, donde el “dime que manejas y te diré quien eres” es comidilla vecinal.

La familia Range Rover no es pequeña, y hay opciones y terminados para escoger. Si organizáramos una flota de Range Rovers por tamaño y tomando en cuenta que los SUV son el único tipo de vehículo fabricado por esta marca, comenzaríamos por el Evoque, pasando al Discovery Sport, Range Rover Sport, Discovery y Range Rover. Todos con buen refinamiento, lujo y diferentes capacidades todoterreno. Algunas de las diferencias más marcadas entre los Land Rovers están ligadas al espacio de pasajeros y carga, aunque el precio también juega un papel importante.

Nosotros probamos el Range Rover Sport HSE Td6, que, como otros en la alineación, está recibiendo algo de atención en su versión 2017, con tímidos cambios en el exterior y más realce en cuanto a nuevas tecnologías integradas para ayudar a la conducción. Estas incluyen actualizaciones al sistema Terrain Response 2, así como mayor pantalla para el sistema de infoentretenimiento y una innovadora aplicación de remolque. Entre las adiciones al Range Rover Sport 2017 se encuentra la asistencia de punto ciego, un limitador de velocidad inteligente, frenado de emergencia autónomo y el ya mencionado asistente avanzado de remolque.

El “Blind Spot Assist” o asistente de punto ciego, va un paso más allá de un sistema de advertencia convencional. Si se intenta cambiar de carril y el Range Rover detecta un vehículo en su punto ciego, el SUV será encauzado de nuevo hacia su carril. Por otro lado, el “Intelligent Speed Limiter” o limitador de velocidad inteligente, utiliza el sistema de detección de señales de tráfico de Range Rover para leer las señales de límite de velocidad, y establecer automáticamente la velocidad del auto en consecuencia. Así, en caso de ser interceptado por conducir a exceso de velocidad, va a tener al menos a quien culpar, aunque de seguro, la penalidad la tendrá que pagar usted.

Las opciones del tren motriz del Range Rover Sport son un V-6 sobrealimentado de 3.0 litros en línea. Nosotros probamos el 3.0 litros Td6 turbodiésel de 254 caballos, 443 libras pie de torque y transmisión de 8 velocidades. Para aquellos que quieran más poder pueden elegir el V-8 sobrealimentado de 5.0 litros que trae dos configuraciones de 510 y 550 caballos. En honor a la verdad, el motor probado por nosotros, Td6, con consumo de 22 millas en la ciudad y 28 en la autopista, nos parece la opción más acertada, por su correlación de buen rendimiento y aceptable consumo.

El Land Rover Range Rover Sport 2017 tiene un precio inicial de $65,650, que lo coloca alto en la gama de precios para el sector de los SUV medianos de lujo. Además del base SE, el Range Rover Sport está disponible en otros seis terminados para los fuertes de bolsillo. Entre ellos el HSE que comienza en los $72,650, el HSE Dynamic por $80,150, Autobiography comenzando en los $ 94,450 y terminamos con el SVR en $111,350.

A pesar de su distinguida presencia urbana, este Range Rover está concebido y probado para rebasar obstáculos grandes, terrenos fangosos y caminos nevados con toda tranquilidad. Es esta capacidad de ir a cualquier parte, lo que le ha valido a este SUV de lujo su reputación y popularidad. Combinado con sus majestuosos diseños exteriores e interiores y cinco niveles de equipamiento que abarcan múltiples segmentos de precios, no provoca sonrojo recomendar al Range Rover Sport HSE Td6 como una excelente elección en su segmento, a pesar de la aludida inconsistencia en cuanto a su confiabilidad. Quizás este SUV necesite más visitas al departamento de servicio del concesionario que algunos de sus competidores, pero a sus dueños, poco parece importarles. El placer de gozarlo en carretera y la veneración que muchas veces reciben quienes lo conducen, parecen ser más que suficientes para perdonarle algún que otro escollo.