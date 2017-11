FORO CONSULAR: El Consulado a tu lado

Compromiso con la comunidad por Juan Manuel Calderón Jaimes, Cónsul General de México en San José

Para un servidor es especialmente grato entrar en comunicación por primera ocasión con los lectores de La Oferta, medio que por varios años ha sido un aliado comprometido con la difusión de las actividades del Consulado General de México en San José.

Así, con este espacio generoso que nos ofrece La Oferta quiero ponerme a la orden de sus lectores como el nuevo titular del Consulado General de México en San José.

Al llegar a este Consulado General, y como he expresado al equipo de trabajo consular, deseo expresarles mi voluntad de sumar al esfuerzo que se viene desarrollando y mejorar e incorporar todas aquellas acciones que nos permitan llegar a niveles de excelencia no solo en California, pero en toda la red consular mexicana en Estados Unidos.

Esta visión de excelencia la asumo como una demanda de la comunidad de origen mexicano que reside en los condados de Santa Clara, San Benito, Santa Cruz y Monterey. Les expreso así, mi compromiso para llevar a mejores estándares de atención los servicios de documentación y protección. Ampliar y potencializar los programas que buscan empoderar a nuestra comunidad mexicana en cualquier ámbito, así como ampliar la presencia de la cultura mexicana en esta región.

A lo largo de mi carrera, como miembro del Servicio Exterior Mexicano, he tenido el honor de encabezar los consulados de México en Tucson y San Bernardino y ha colaborado como Cónsul adscrito en los Consulados Generales de Chicago y Miami. La experiencia que he adquirido en esas representaciones más la que he adquirido recientemente en la Dirección General Adjunta de Servicios Consulares me servirán para establecer mejores prácticas consulares a fin de cumplir con una visión de excelencia para la representación. El trabajo, como bien saben, no es individual, es un trabajo de equipo que estoy seguro llevaremos a cabo con gran compromiso con los connacionales a fin de enorgullecer a nuestro país, México.

Me pongo a la disposición de todos ustedes para recibir sus comentarios a fin de mejorar nuestro trabajo y mantener un oído abierto a la comunidad a la que servimos. A través de este espacio seguiremos compartiendo nuestras actividades, programas y acciones para continuar informando sobre las acciones que llevamos a cabo con el fin de servirle y ayudarle en esta circunscripción consular.