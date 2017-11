Trump indigna a Reino Unido y parte de EE.UU. al difundir vídeos antimusulmanes

Washington, 29 nov (EFE).- El presidente, Donald Trump, despertó hoy la indignación del Gobierno británico y de muchos sectores en el Reino Unido y Estados Unidos al compartir en Twitter tres mensajes de una política británica de extrema derecha, en los que se muestran actitudes violentas de supuestos musulmanes.



Trump retuiteó hoy, sin ningún comentario, tres mensajes de una política ultraderechista británica, Jayda Fransen, del partido “Britain First”, al que los tribunales británicos han prohibido entrar en mezquitas de Inglaterra y Gales para evitar provocaciones.



Los mensajes incluían vídeos con títulos rotundos como “Emigrante musulmán golpea a niño holandés en muletas”, “Musulmán destruye estatua de la Vírgen María” y “Pandilla musulmana lanza a adolescente desde un tejado y le da una paliza de muerte”.



La autenticidad de los dos últimos vídeos no ha sido verificada independientemente, pero las autoridades de Holanda desacreditaron hoy el primero, al asegurar que los dos niños que aparecen son ciudadanos holandeses.



La difusión de esos mensajes en la cuenta de Trump, que tiene cerca de 44 millones de seguidores en la red social, generó polémica a ambos lados del Atlántico, y la oficina de la primera ministra británica, Theresa May, no tardó en reaccionar.



“Los británicos rechazan de forma abrumadora la retórica llena de prejuicios de la extrema derecha, que es la antítesis de los valores que este país representa: la decencia, la tolerancia y el respeto. Es un error que el presidente haya hecho esto”, afirmó un portavoz de Downing Street, el despacho oficial de May.



El portavoz recordó que el partido “Britain First” busca dividir a la sociedad al usar “narrativas del odio que propagan mentiras y avivan las tensiones”.



Pese a la reacción de May, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, defendió a Trump y aseguró que el mensaje que quería enviar sigue siendo válido.



“Sean o no vídeos reales (los compartidos por Fransen), la amenaza es real. Su objetivo (de Trump) es promover una seguridad fronteriza fuerte y una seguridad nacional fuerte”, dijo Sanders en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca.



Sanders celebró que los retuits de Trump hayan permitido “conseguir” que se genere una conversación sobre seguridad fronteriza e inmigración, porque el objetivo del presidente es “promover unas fronteras fuertes” y mantener “el gasto militar”.



El episodio reforzó para muchos la imagen xenófoba de Trump, que ha sido muy crítico con el Islam y en la campaña electoral de 2016 defendió prohibir la entrada al país de los musulmanes.



El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR), la mayor organización civil de EEUU para la defensa de los derechos de los musulmanes, condenó duramente los retuits de Trump.



“Con sus acciones irresponsables e inadmisibles, el presidente Trump está claramente diciéndoles a los miembros de su base electoral que deberían odiar al Islam y a los musulmanes”, dijo en un comunicado el director ejecutivo nacional de CAIR, Nihad Awad.



“Los mensajes de Trump suponen incitación a la violencia contra los musulmanes estadounidenses”, agregó Awad, quien recordó además en Twitter que su organización ha registrado este año 3.296 incidentes contra musulmanes en el país.



En Washington, los retuits no solo recibieron la condena de buena parte de la oposición demócrata: también suscitaron críticas, más o menos veladas, de al menos tres senadores republicanos.



Uno de ellos, Lindsey Graham, acusó a Trump de “legitimar la intolerancia religiosa”, y recordó que Estados Unidos necesita “aliados musulmanes en la guerra contra el terrorismo”.



El también republicano Jeff Flake calificó los retuits de “altamente inadecuados”, mientras que su correligionario John Thune dijo a la cadena CNN que es “importante” que el presidente “adopte un tono comedido” ante los retos que enfrenta el país.



Los mensajes del presidente podrían dar munición a los opositores del veto migratorio que Trump promulgó en marzo para prohibir temporalmente la entrada a EEUU de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana, dado que el Tribunal Supremo estadounidense está evaluando la legalidad de esa medida.



“¡Gracias! Nos vemos la semana que viene en el tribunal”, tuiteó Neal Katyal, uno de los abogados que se oponen al veto y que han argumentado que los comentarios de Trump contra los musulmanes dejan clara la intención discriminatoria de su medida migratoria y la convierten, por tanto, en anticonstitucional.

Trump riles Britain, part of US by retweeting anti-Muslim videos

Washington, Nov 29 (EFE).- President Donald Trump on Wednesday aroused the indignation of the British government and many sectors of both the UK and the US by sharing on Twitter three messages from an extreme right-wing British political group in which violent attitudes toward alleged Muslims are expressed.



Trump retweeted, without any accompanying comments, three messages originally posted by British far-right politician Jayda Fransen, with the Britain First fringe party, whom British courts have prohibited from entering mosques in England and Wales to avoid incidents.



The messages that the US president retweeted included videos – the authenticity of which has not been independently verified – purporting to show a group of Muslims beating a teenage boy to death, battering a Dutch boy on crutches and destroying a Christian statue of the Virgin Mary.



Trump’s posting of the messages on his Twitter account, which has about 44 million followers, sparked controversy and outrage on both sides of the Atlantic and the office of British Prime Minister Theresa May did not delay in responding.



“It is wrong for the president to have done this,” the spokesperson for May’s office said.



“Britain First seeks to divide communities through their use of hateful narratives which peddle lies and stoke tensions. They cause anxiety to law-abiding people,” the spokesperson said. “British people overwhelmingly reject the prejudiced rhetoric of the far-right, which is the antithesis of the values that this country represents – decency, tolerance and respect.”



According to what Downing Street told the BBC, the incident does not alter plans for a state visit by Trump to the United Kingdom, a trip that is expected to take place in the coming months but which has not yet been definitively scheduled.



Despite May’s reaction, White House Press Secretary Sarah Huckabee Sanders defended Trump and said that the message the president wanted to send remains valid.



“Whether it’s a real video, the threat is real and that is what the president is talking about, that’s what the president is focused on, is dealing with those real threats and those are real no matter how you’re looking at it,” she told reporters at the White House.



Sanders said that Trump was not spreading anti-Muslim propaganda or endorsing Britain First, but rather was making the case for ensuring US national security.



“It’s important to talk about national security and national security threats,” she said. “The president sees different things to be a national security threat and he sees having strong borders as being one of the things that helps protect people in this country from some real threats we face.”



The episode reinforced for many the xenophobic image of Trump, who has defended his ban on US entry for citizens from several Muslim-majority nations.



The Council on American-Islamic Relations, the largest US civil organization defending Muslims’ rights, harshly condemned Trump’s retweets, calling them an “incitement to violence against American Muslims.”



“By his unconscionable and irresponsible actions this morning, President Trump is clearly telling members of his base that they should hate Islam and Muslims,” CAIR national director Nihad Awad said in a statement.



“These are actions one would expect to see on virulent anti-Muslim hate sites, not on the Twitter feed of the president of the United States,” he said, adding on Twitter that his organization so far this year has registered 3,296 anti-Muslim incidents in the US.