FLATLINERS debuta en Blu-ray & DVD el 26 de diciembre

CULVER CITY, CA– La nominada al Premio de la Academia®, Ellen Page (Mejor Actriz, Juno, 2007), Diego Luna (Rogue One) y Nina Dobrev (“The Vampire Diaries”) protagonizan la versión contemporánea de FLATLINERS, una película que en los años 90 fue la predilecta del público y que debutará en digital el 12 de diciembre y en Blu-ray™ y DVD el 26 de diciembre de la mano de

Sony Pictures Home Entertainment. Este thriller supernatural le sigue los pasos a cinco estudiantes de medicina obsesionados por desentrañar qué existe más allá de los confines de la vida.

Por ello, se embarcan en un atrevido experimento en el que detienen sus corazones durante un breve lapso de tiempo, algo que desencadenará en cada uno de ellos una experiencia cercana a la muerte. De esta manera, podrán hablar de primera mano sobre la vida después de la muerte. James Norton (“War & Peace”),

Kiersey Clemons (Justice League) y Kiefer Sutherland (que actuó en la película original de Flatliners) también experimentarán las estremecedoras consecuencias que se derivan de explorar esta fina línea que jamás debería cruzarse.

El contenido adicional de FLATLINERS en digital, Blu-ray y DVD incluye dos reportajes con escenas entre bastidores. En “Just What the Doctor Ordered”, el reparto y el equipo reflejan sobre la experiencia de trabajar con el director Niels Arden Oplev (The Girl with the Dragon Tattoo (2009),Dead Man Down), y muestra una entrevista con Niels que aborda su estilo y visión como director. En “The Ultimate Question”, el reparto y el equipo sopesan si se aventurarían a morir clínicamente si tuvieran la posibilidad y ofrecen argumentos para apoyar sus respectivas decisiones.



Los lanzamientos en digital y Blu-ray de FLATLINERS están cargados de contenido adicional, incluyendo escenas eliminadas y extendidas, así como dos reportajes con imágenes entre bastidores. En el reportaje “Reviving a Cult Classic”, el productor e icono cinematográfico Michael Douglas explora las diferencias en tono, conceptos y diseño creativo entre la película original y la versión contemporánea. En “Making the Rounds”, los miembros del reparto comparten los aspectos que más les intrigaron de sus personajes, experiencias en el set y sus momentos favoritos de la película.

Sinopsis :

Cinco estudiantes de medicina se embarcan en un atrevido y peligroso experimento con la esperanza de desentrañar el misterio que se esconde más allá de los confines de la vida. Cada vez que detienen sus corazones durante un breve lapso de tiempo, tendrán una experiencia cercana a la muerte. Conforme la investigación se va tornando más peligrosa, se verán obligados a encarar sus pecados del pasado y a lidiar con las consecuencias paranormales derivadas de haber cruzado al otro lado.

FLATLINERS está dirigida por Niels Arden Oplev, con una historia de Peter Filardi y guion de Ben Ripley. La película está producida por Laurence Mark, Michael Douglas y Peter Safran. Los productores ejecutivos son Michael Bederman, Robert Mitas, David Blackman, Brian Oliver y Hassan Taher.