My Little Pony Llega en Digital el 19 de Diciembre y en Blu-ray Combo Pack

Descubre Una Nueva Clase de Héroe

Los 6 Ponis Acompañados por Sus Nuevos y Divertidos Amigos Cobrarán Vida con un Reparto Estelar de Voces en Esta Mágica Aventura que Llega en Digital el 19 de Diciembre y en Blu-ray™ Combo Pack y DVD el 9 de Enero de la Mano de Lionsgate



SANTA MÓNICA, CA – Únete a la “aventura realmente mágica” (Mike Reyes, CinemaBlend) de los 6 Ponis y sus nuevos amigos cuando My Little Pony: The Movie desembarque en Digital el 19 de diciembre y en Blu-ray™ Combo Pack (más DVD y Digital), DVD, y Bajo Demanda el 9 de enero de la mano de Lionsgate. ¡Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Applejack, Fluttershy y Rarity son grandes amigos que vuelven a reunirse en la aventura más épica jamás vista! En la nueva entrega de este fenómeno mundial, los 6 Ponis cobran vida con las mismas voces que ya tuvieran en “My Little Pony: Friendship Is Magic” y estarán también acompañados por otros artistas invitados como la ganadora de un Globo de Oro®, Emily Blunt (Mejor Actriz en un Largometraje – Musical/Comedia, Into the Woods, 2015); por la ganadora de un Primetime Emmy®, Kristin Chenoweth (Mejor Actriz Secundaria, “Pushing Daisies”, 2009); el nominado a un Globo de Oro®, Liev Schreiber (Mejor Actor en una Serie Dramática de TV – “Ray Donovan”, 2017); Michael Peña (de The Martian y de la franquicia Ant-Man), Sia, Taye Diggs (de Chicago, “Private Practice”); la nominada a un Globo de Oro®, Uzo Aduba (Mejor Actriz Secundaria de Televisión, “Orange Is the New Black”, 2016); y Zoe Saldana (de Avatar y de la franquicia Guardians of the Galaxy).

Cuando una amenaza oscura se cierne sobre Ponyville, los 6 Ponis se embarcan en un viaje más allá de Equestria para salvar su querido hogar y, en el camino, harán nuevos amigos y se enfrentarán a retos fascinantes.

Dirigida por todo un veterano de “My Little Pony” como Jayson Thiessen (“My Little Pony: Friendship Is Magic”), el largometraje incluye música y canciones originales interpretadas por Sia, Taye Diggs, Zoe Saldana, Kristin Chenoweth y Emily Blunt. My Little Pony: The Movie está cargada de música, diversión y risas para toda la familia. El Blu-ray y DVD de My Little Pony: The Movie incluye contenido adicional completamente nuevo como una escena eliminada, un vídeo musical, tres reportajes protagonizados por los 6 Ponis, el cortometraje exclusivo ‘Equestria Girls’, el cortometraje ‘Hanazuki’ y estarán disponibles por el precio sugerido de compra de $29.95 y $39.99, respectivamente.

CONTENIDO ADICIONAL DEL BLU-RAY/DVD/DIGITAL

· Escena Eliminada

· Cortometraje ‘Equestria Girls Short’

· Reportaje “Baking with Pinkie Pie”

· Reportaje “Making Magic with the Mane 6 and Their New Friends”

· Reportaje “The Journey Beyond Equestria”

· Vídeo Musical “I’m the Friend You Need” (interpretado por Taye Diggs)

· Cortometraje “Hanazuki: Full of Treasures”

