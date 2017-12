Brady, impresionado y feliz, por la gran labor de Garappolo como titular de los 49ers

Foxborough (Massachusetts, EE.UU.), 26 dic (EFE).- El legendario mariscal de campo Tom Brady, de los Patriots de Nueva Inglaterra, admitió hoy que se sentía impresionado y feliz por la gran labor que ha realizado, hasta ahora, su excompañero de equipo Jimmy Garoppolo como titular con los 49ers de San Francisco.



La marca de 4-0 de los 49ers desde que llegó Garappolo, traspasado por los Patriots, es la mejor demostración de la gran clase que posee el que fuese pasador reserva con el equipo de Nueva Inglaterra.



“Ha hecho un gran trabajo. Llegó y tuvo la oportunidad de jugar y ganar algunos partidos, que es por lo que todos estamos aquí como profesionales”, comentó Brady durante su entrevista semanal con la estación de radio WEEI.



Además, Brady admitió que la gran labor de Garappolo, el pasado domingo, ante los Jaguars de Jacksonville les ayudó a los Patriots a conseguir el descanso en la primera ronda de la fase final.



“Fue bueno verlo, y también positivo para ellos que hayan vencido a Jacksonville. Eso definitivamente nos ayudó”, subrayó Brady. “Estoy muy contento por Jimmy (Garappolo). Ha trabajado muy fuerte y queda evidencia de esa realidad cuando juega bien”.



Todo apunta a que Garappolo es un alumno avanzado de todo lo que pudo ver y aprender cuando estuvo al lado de Brady, su maestro.



El nuevo mariscal de campo de los 49ers ha tenido mejor rendimiento individual que su excompañero de los Patriots en las últimas cuatro semanas de competición dentro de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).



De acuerdo a Brady, los 49ers no deben dudar en darle un gran contrato a Jimmy Garoppolo luego de conseguir cuatro victorias consecutivas en sus primeros cuatro partidos como titular en San Francisco.



Su aportación y rendimiento ganador en el campo le han hecho merecedor a que Garappolo, de 26 años, le den un nuevo contrato acorde con lo que aporta en el campo.



La victoria de los 49ers ante los Jaguars (44-33) ayudó a que los Patriots aseguraran el descanso en la primera ronda de los playoffs, algo que es de gran importancia de cara al descanso de los jugadores.



Brady, al referirse a la relación personal con Garappolo, agregó que siguen en contacto con “palabras de aliento” e indicó que “siempre tendremos una gran relación de amigos y profesionales”.



Cuando le cuestionaron que cuanto de su éxito se lo debe a los Patriots, Brady no tiene ninguna duda que todo se lo debe a él mismo que trabajó duro, se comportó como un gran profesional y aprovecho las oportunidades que tuvo.



“Creo que todo el crédito debe irse con él. Haces lo que puedes con las oportunidades que recibes. Creo que esto es algo positivo para cualquier jugador o persona que ha estado involucrado con el sistema de los Patriots porque ven como son preparados por los entrenadores. Obviamente siempre hay grandes expectativas cuando tomamos el campo”, valoró Brady. “Es un profesional inteligente, una gran persona y ha llegado también a una gran organización”.



El legendario mariscal de campo que tiene ya en su poder cinco títulos de Super Bowl, insistió que el ambiente ganador que se da dentro del equipo de Nueva Inglaterra ayuda, pero eso no quiere decir que lo sea todo.



“Evidentemente ayuda cuando estás en un ambiente ganador y todos lo disfrutan”, analizó Brady. “Tomas todo lo que puedes e intentas llevarlo a otra parte. Como lo dije, creo que debemos darle crédito a lo que están haciendo con él. Nadie debe quitarle mérito a lo que ellos, los 49ers, han hecho desde que llegó a su organización”.



Después le preguntaron si él consideraría la posibilidad de ser canjeado a los 49ers, el equipo de su estado natal (California), por Garoppolo.



Brady señaló que no considera esos escenarios a estas alturas de su carrera profesional y por lo tanto no podía hacer ningún tipo de valoración.



Aunque si aprovechó para reiterar la gran suerte que tiene de estar en una franquicia como la de los Patriots, donde siempre se trabaja en busca de la excelencia.



“Estoy con los Patriots y me encanta jugar en este equipo, donde desde el dueño hasta las maravillosos compañeros que siempre he tenido han hecho posible que mi carrera sea positiva y me haya ido muy bien”, subrayó Brady, de 40 años, que reiteró que no tiene pensado tampoco hablar de retirada.