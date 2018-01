White House requests $18 billion from Congress for border wall with Mexico

Washington, Jan 5 (EFE).- The White House on Friday requested 18 billion dollars from Congress to fund the construction and expansion of the wall along the southwestern border with Mexico as one of the conditions in negotiations to resolve the future of migrants who were brought into the country as children illegally.



These migrants, known as “Dreamers” had been protected under an Obama-era policy called the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).



United States President Donald Trump’s administration ended DACA in October 2017, and gave Congress until Mar. 5, 2018 to provide an alternative solution.



US Senate Democratic Whip Dick Durbin called the request “outrageous” in a press release on Friday, accusing the administration of “undercutting months of bipartisan efforts by again trying to put its entire wish-list of hardline anti-immigration bills – plus an additional 18 billion in wall funding – on the backs of these young people”.



“President Trump has said he may need a good government shutdown to get his wall. With this demand, he seems to be heading in that direction”, Durbin said, adding that Democrats would consider “reasonable border security measures” in order to protect the so-called “dreamers” from deportation.



In a meeting with Senate Republicans on Thursday, Trump reiterated his administration’s belief in the need for a physical wall in order to “keep out deadly drug dealers, dangerous traffickers and violent cartel criminals”, and that “any legislation on DACA must secure the border with a wall”.



DACA was a policy enacted by Trump’s predecessor Barack Obama in 2012 that protected from deportation young migrants who had entered or remained in the US illegally as minors and allowed them to work legally.



Democrats in Congress want to approve a law protecting the 690,000 young people in question from deportation, but Trump has insisted on linking any such deal to receiving funding for the border wall and his other immigration priorities.



Donald Trump made the construction of a barrier along the border with Mexico a key campaign pledge.

Trump pide 18.000 millones para el muro a cambio de proteger a “soñadores”

Washington, 5 ene (EFE).- La Casa Blanca pide al Congreso 18.000 millones de dólares a lo largo de una década para el muro fronterizo con México como una de las condiciones en la negociación de una solución migratoria a los jóvenes indocumentados del programa DACA conocidos como “soñadores”.



Así lo anunció hoy en un comunicado el líder negociador por parte de los demócratas, el senador Dick Durbin, poco después de que el diario Wall Street Journal diera la exclusiva con detalles sobre la propuesta.



Según el legislador, la Casa Blanca añadió hoy a su lista de condiciones de octubre para la negociación migratoria una petición “de 18.000 millones anuales en fondos para la construcción del muro fronterizo”.



“Es indignante que la Casa Blanca mine meses de trabajo bipartidista intentando de nuevo poner su lista entera de deseos de línea dura contra los inmigrantes, además de 18.000 millones en fondos para el muro, en las espaldas de estos jóvenes”, indicó Durbin.



“El presidente (Donald) Trump dijo que quizás necesite un buen cierre de Gobierno para conseguir su muro. Con esta petición, parece caminar en esa dirección”, agregó, en referencia al riesgo de que eso ocurra si no se alcanza un acuerdo antes del 20 de enero.



Este jueves, Trump se reafirmó en su posición de que cualquier solución para los jóvenes del programa DACA (Acción Diferida para los llegados en la infancia) debe ir acompañada de fondos para el muro y otras condiciones, un requisito inaceptable para los demócratas.



Los 18.000 millones de dólares se destinarían, según el documento obtenido por CNN y el Washington Post, a la construcción de más de 1.126 kilómetros de nueva valla fronteriza y reemplazos de otras existentes.



A ese monto se suma la petición de 15.000 millones de dólares para personal adicional y formación, tecnología y carreteras de acceso, lo que da un total de 33.000 millones en seguridad fronteriza, el gran tema de campaña del ahora presidente Donald Trump.



Si el Congreso accediera a adjudicar estos fondos, se trataría de una gran extensión de los 1052,51 kilómetros de barrera actuales, arrojando un total de 1609.34 kilómetros, alrededor de la mitad de la frontera suroeste, estiman los medios.



Estos planes están descritos en un documento preparado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para un grupo de senadores -entre ellos Durbin-.



“Este documento solo cubre un aspecto, las necesidades de seguridad nacional, de las prioridades migratorias que el presidente ya estableció y fue entregado al Congreso ante una petición específica de los equipos negociadores”, explicó hoy a Efe una fuente del Gobierno que prefirió el anonimato.



“El muro fronterizo debe ser financiado completamente por el Congreso pero las otras prioridades, como mejorar las medidas para hacer cumplir las leyes migratorias y un sistema migratorio basado en el mérito, deben ser parte de un paquete de reforma migratoria mayor”, agregó.



Trump anunció en septiembre pasado el fin del programa DACA, impulsado por el expresidente Barack Obama en 2012 y que protegía de la deportación a los jóvenes que llegaron al país de niños, pero dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para encontrar una solución a su situación.



Según Durbin, que está previsto se reúna con Trump y otros negociadores la próxima semana, desde entonces más de 14.500 de esos jóvenes han perdido ya su estatus DACA y, a partir del 5 de marzo, 1.000 más perderán su protección cada día.