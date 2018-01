“Wonder” la aclamada película desembarca en DVD el 13 de febrero

La aclamada película desembarca en Digital el 30 de enero y en 4K Ultra HDTM Combo Pack, Blu-rayTM Combo Pack, y DVD el 13 de febrero

SANTA MÓNICA, CA (8 de enero de 2018) – Con una historia increíblemente alentadora y conmovedora para el disfrute de toda la familia, la película Wonder desembarca en Digital el 30 de enero y en 4K Ultra HD Combo Pack (más Blu-ray y Digital), Blu-ray Combo Pack (más DVD y Digital), DVD y Bajo Demanda el 13 de febrero de la mano de Lionsgate. La película, que está basada en el libro de R.J. Palacio, el cual encabezó la lista de los más vendidos del New York Times y fue un superventas en 2017 según USA Today, está dirigida por el también guionista Stephen Chbosky (Beauty and the Beast, The Perks of Being a Wallflower). El cineasta recrea la vida de un niño cuya historia inspirará y enseñará a otros a entender que la verdadera belleza reside en nuestro interior.

Clasificada como Certified Fresh™ por Rotten Tomatoes y adaptada para la gran pantalla por Steven Conrad y Jack Thorne, Wonder está protagonizada por la oscarizada Julia Roberts (2000, Mejor Actriz, Erin Brockovich), por Owen Wilson (nominado al Óscar en 2001, Mejor Guion, The Royal Tenenbaums), por Mandy Patinkin (nominado al Golden Globe® en 1984, Mejor Actor – Largometraje – Musical/Comedia, Yentl; 1995, Mejor Actor Televisivo – en una Serie de Drama, “Chicago Hope”; 2003, Mejor Actor Secundario – Serie Limitada o Producción Televisiva, “Homeland”), y Jacob Tremblay (Room, The Smurfs 2).

Wonder relata la inspiradora historia de la familia Pullman, cuyo hijo más pequeño, Auggie, nace con deformaciones faciales. Cuando Auggie va por primera vez al colegio, el extraordinario viaje que emprenderá unirá a su familia, a la escuela y a su comunidad para demostrar que no puedes pasar desapercibido cuando tu destino es sobresalir.

El lanzamiento de Wonder para el entretenimiento en el hogar incluye contenido completamente nuevo y especial: un documental inédito de 5 partes, varios reportajes, un vídeo musical y audiocomentarios con Stephen Chbosky y R.J. Palacio. El 4K Ultra HD Blu-ray también viene con Dolby Vision en modo HDR (Alto Rango Dinámico), sumándose a la creciente videoteca de películas del sello Lionsgate que cuentan con Dolby Vision y Dolby TrueHD. Dolby Vision transforma la experiencia televisiva en el hogar al crear una imagen superior en brillo y contraste y un abanico más amplio de colores. Las versiones en 4K Ultra HD y Blu-ray incluyen Dolby TrueHD, que genera una experiencia auditiva con la mejor calidad de sonido disponible para el entretenimiento en el hogar. Conjuntamente, Dolby Vision y Dolby TrueHD permiten a los consumidores disfrutar de una imagen de última generación así como las tecnologías en sonido más avanzadas del mercado para hacer que el entretenimiento se convierta en una experiencia envolvente.

Coincidiendo con el sexto aniversario del libro y con el Día de San Valentín, Wonder estará disponible en 4K Ultra HD Blu-ray Combo Pack, Blu-ray Combo Pack y DVD por el precio sugerido de venta de $42.99, $39.99 y $29.95, respectivamente.

CONTENIDO ESPECIAL DEL 4K UHD/BLU-RAY/DIGITAL

Documental de 5 partes “Summer of Fun” Reportaje “A (com)Passion Project” Reportaje “Family Matters” Reportaje “A Technical Wonder” Reportaje “A Note of Kindness” Reportaje “We All Deserve a Standing Ovation at Least Once in Our Lives”

Reportaje “A Child’s Sense of Wonder”

Reportaje “What a Wonderful World”

Audiocomentario con Stephen Chbosky y R.J. Palacio

Vídeo Musical “Brand New Eyes”

Wonder Soundtrack: Imágenes entre Bastidores

CONTENIDO ESPECIAL DEL DVD

Audiocomentario con Stephen Chbosky y R.J. Palacio

Vídeo Musical “Brand New Eyes”

Wonder Soundtrack: Imágenes entre Bastidores



INFORMACIÓN TÉCNICA

Año de Producción: 2017

Título Original: Wonder © 2017 Lions Gate Films Inc. y Participant Media, LLC y Walden Media, LLC. Todos los Derechos Reservados. Artwork & Supplementary Materials © 2018 Lions Gate Entertainment Inc. Todos los Derechos Reservados.

Tipo de Lanzamiento: En Cines

Clasificación: PG por elementos temáticos como acoso escolar y algunas expresiones lingüísticas

Género: Familiar, Drama

Subtitulado para Sordos: N/A

Subtitulado: Inglés, Español, Inglés SDH

Duración del Largometraje: 113 Minutos

Formato del 4K Ultra HD™: Dolby Vision, Ultra Alta Definición 2160p Pantalla Panorámica 16×9 Presentación 2.40:1

Formato del BD: Alta Definición 1080p Pantalla Panorámica 16×9 Presentación 2.40:1

Formato del DVD: Pantalla Panorámica 16×9 Presentación 2.40:1

Audio del 4K Ultra HD™: 7.1 Dolby TrueHD en Inglés, 5.1 Dolby Digital Audio en Español, 5.1 Dolby Digital Audio en Francés, Audio 2.0 Dolby Digital Optimizado para Visionado Nocturno en Inglés, Audio Descriptivo en Inglés

Audio del BD: 7.1 Dolby TrueHD en Inglés, 5.1 Dolby Digital Audio en Español, 5.1 Dolby Digital Audio en Francés, IAudio 2.0 Dolby Digital Optimizado para Visionado Nocturno en Inglés, Audio Descriptivo en Inglés

Audio del DVD: 5.1 Dolby Digital en Inglés, 5.1 Dolby Digital Audio en Español, 5.1 Dolby Digital Audio en Francés, Audio Descriptivo en Inglés

SOBRE LIONSGATE

Como el primer estudio de peso en décadas, Lionsgate es una plataforma de contenido global cuyas películas, series televisivas, productos digitales y plataformas lineales y de calidad superior llegan a las siguientes generaciones de espectadores por todo el mundo. Además de ser un líder en el mundo del entretenimiento cinematográfico, el contenido de Lionsgate tiene cada vez una mayor presencia en el entretenimiento local e interactivo, en el mundo de los juegos, la realidad virtual y otras tecnologías del entretenimiento. Las iniciativas y contenido de Lionsgate se sustentan sobre una biblioteca de 16.000 títulos cinematográficos y televisivos distribuidos a través de una infraestructura de licencias a escala global. La marca Lionsgate es sinónimo de contenido original, atrevido y pionero creado con especial énfasis en tendencias que están constantemente evolucionando y en la gran diversidad de consumidores que la compañía tiene por todo el mundo.