Magnitude-7.1 earthquake hits off the coast of Peru, 2 killed

Lima, Jan 14 (EFE).- At least two people were killed and 65 were injured after a magnitude-7.1 earthquake hit just off the southern coast of Peru early Sunday, the United States Geological Survey and official sources reported.



The head of the National Civil Defense Institute (Indeci), Jorge Chavez, told a radio station that the two deaths were registered in the southwestern districts of Chala and Bella Union, while the injured were in the provinces of Caraveli (Arequipa region) and Nazca (Ica region).



According to the USGS, the quake struck at a depth of 36.3 kilometers (22.6 miles) and no tsunami alert has been activated so far. It had earlier listed the earthquake as magnitude-7.3.

Authorities in Chile also ruled out the possibility of quake-triggered tsunami affecting the coasts of that neighboring country.



The temblor was felt in the Peruvian capital, Lima, and several other cities across the country.

Chavez said 30 homes had been damaged in Chala and that the injured were being treated for multiple contusions suffered in wall collapses.



The Indeci chief said authorities responded to the temblor by activating a disaster risk management platform, adding that some areas have suffered power outages and landslides have blocked roads in the districts of Acari, Caraveli and Atico, all located in the southwestern region of Arequipa.



“The entire Civil Defense platform of Ica and Arequipa has been deployed because the affected area is on the border between those two (regions),” he said.



Chavez said authorities were conducting a thorough damage assessment and would offer a detailed report in the coming hours on quake-related casualties and material consequences.

El Gobierno peruano reajusta a un muerto y 65 heridos la cifra de víctimas del terremoto

Lima, 14 ene (EFE).- El Gobierno de Perú informó oficialmente que una persona murió y otras 65 resultaron heridas en la zona sur del país que fue afectada hoy por un terremoto de magnitud 6,8.



En una rueda de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, ajustó la cifra de víctimas a un fallecido en la región sureña de Arequipa, además de 45 heridos de mayor consideración y 20 con lesiones leves.



En un primer momento, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez, había informado a medios locales que había dos fallecidos, uno en el distrito de Chala y otro en el distrito de Bella Unión.



“En el caso del segundo fallecido también se descartó, solo hay uno, lamentablemente”, remarcó Aráoz al detallar las cifras del sismo.



Durante la rueda de prensa de hoy, Chávez reportó que el sismo tuvo dos replicas, de magnitud 3,8 y 3,7, y que las localidades de Lomas y Chala, en Arequipa, fueron las zonas mas afectadas.

En ese lugar, según dijo, resultaron destruidas 63 viviendas y 130 personas afectadas, además de la interrupción de carreteras en las zonas de Atico y Yauca.



Chavez agregó que, además, fueron afectados 4 colegios y un centro de salud, así como las localidades de Cora Cora y Puquio, en la vecina región de Ayacucho, donde hay 38 damnificados y 53 afectados.



En la también región vecina de Ica, se reportó 10 heridos y una carretera afectada por derrumbes en la zona de Nazca.



Aráoz agregó, por su parte, que el Gobierno declarará el estado de emergencia en la zona para facilitar “acciones inmediatas”, como la reconstrucción de viviendas y el trabajo en las vías de conexión.



La primera ministra dijo que el interés del Gobierno es asegurar “que lleguen todos los servicios” a los afectados y pidió a los medios de comunicación “tener cuidado” con la información que reciben, porque se han presentado numerosos mensajes y llamadas falsas, según dijo.



Al respecto, el ministro Salud, Abel Salinas, afirmó que se ha descartado una información que indicaba que había personas desaparecidos en una mina en Arequipa y remarcó que los establecimientos de salud están totalmente “operativos”.



“Todos los lesionados han sido atendidos, algunos permanecen en establecimiento de salud con fracturas o policontusos… en líneas generales la salud de la población está resguardada y bajo control”, concluyó.



El fuerte sismo se produjo a las 04.18 horas de hoy (09.18 GMT), con epicentro en el océano Pacífico, a 56 kilómetros de la localidad costera arequipeña de Lomas y a 48 kilómetros de profundidad, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).



Tuvo una intensidad de VI en la escala de Mercalli, considerada por los expertos como “fuerte”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en tanto, estableció la magnitud del terremoto en 7,1 grados y anunció que no se activó ninguna alerta de tsunami, una información que fue confirmada por la Marina de Guerra del Perú.