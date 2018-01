Trump will back citizenship for Dreamers in exchange for wall

Washington, Jan 24 (EFE).- President Donald Trump said Wednesday that he is ready to support a path to US citizenship for the young undocumented immigrants known as Dreamers if Congress agrees to fund his proposed wall on the Mexican border.



In exchange for creating a path to citizenship for the young undocumented migrants brought to this country as children, Trump wants Congress to approve $30 billion in funding for border security, including $25 billion for building a wall along the US-Mexico border, the president told reporters at the White House.



Trump added that if lawmakers in Congress cannot reach an agreement for the 800,000 Dreamers, he could extend the deadline for ending the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program protecting them from deportation beyond March 5, the date he had set last September by which legislators had to find an alternative solution.



“We’re going to morph into it,” Trump said regarding citizenship for the Dreamers.



“It’s going to happen – over a period of 10 to 12 years. If somebody’s done a great job and worked hard,” the president said before departing for the World Economic Forum in Davos, Switzerland.



However, the president tweeted on Wednesday that “if there is no Wall, there is no DACA,” and told reporters that the wall could be less than the $25 billion he was requesting since it would run for some 800 miles along the border, rather than along the entire 1,989-mile frontier.



Trump issued the Twitter warning about the wall one day after Senate Minority Leader Chuck Schumer withdrew his offer to provide funds for building the barrier.



Democrats are demanding that Republicans approve an immigration agreement that would provide a path to citizenship for the Dreamers, but the president is demanding that in exchange for that funds be allocated to build the border wall.

Trump apoya vía a ciudadanía para indocumentados a cambio de fondos para muro

Washington, 24 ene (EFE).- El presidente Donald Trump afirmó hoy estar dispuesto a apoyar una vía hacia la ciudadanía para los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores” durante un periodo de entre 10 y 12 años si no tienen historial delictivo.



A cambio, Trump quiere que el Congreso apruebe 30.000 millones de dólares en seguridad fronteriza, incluidos 25.000 millones para construir un muro en la frontera con México, según declaró a los periodistas en la Casa Blanca.



El presidente agregó que, si no se logra un acuerdo en el Legislativo para dar una solución a los cerca de 800.000 “soñadores” que hay en el país, podría extender el plazo de vencimiento de DACA, el programa que los protege de la deportación, más allá del 5 de marzo, fecha que él mismo había fijado el pasado septiembre.



“Vamos a transformar eso (DACA). Va a suceder en algún momento en el futuro, durante un periodo de 10 a 12 años”, afirmó el mandatario.



No obstante, “si tú no tienes un muro, tú no tienes DACA”, advirtió Trump, al precisar que, pese a solicitar 25.000 millones de dólares para la muralla fronteriza, el coste de la obra sería inferior.



“Estamos hablando probablemente hablando de 800 millas de muro (unos 1.290 kilómetros)”, agregó el mandatario, antes de partir hacia el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).



Trump lanzó la advertencia sobre el muro un día después de que el líder de la minoría demócrata del Senado de EEUU, Chuck Schumer, retirara su oferta de dotar fondos para la construcción del muro con México en las negociaciones presupuestarias.



Los demócratas exigen a los republicanos que se apruebe un acuerdo migratorio que otorgue un camino a la ciudadanía a los “soñadores”, pero el presidente reclama para ello que se destine financiación para la construcción de la barrera fronteriza.



Durante las negociaciones presupuestarias de la semana pasada, que acabaron con un cierre parcial de la Administración durante tres días, Schumer accedió a incluir una partida para el muro a cambio de la regularización de los “soñadores”, pero los republicanos y la Casa Blanca se negaron a ello.



Schumer y Trump se reunieron en la Casa Blanca el viernes pasado para hablar sobre un posible acuerdo antes de la medianoche para evitar el cierre del Gobierno, y Schumer asegura que ofreció un aumento en los fondos para el muro fronterizo propuesto por Trump.



Ante la negativa y la falta de acuerdo, los fondos gubernamentales expiraron en la medianoche del viernes, coincidiendo con el primer aniversario del multimillonario en la Casa Blanca.



Sin embargo, Schumer accedió este lunes a una nueva prórroga presupuestaria hasta el 8 de febrero, a cambio de la promesa hecha por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, de abordar la solución para los jóvenes inmigrantes.



Schumer ha recibido numerosas presiones por parte de su bancada, especialmente por parte de los senadores más proinmigrantes, que no querían aceptar una reapertura del Gobierno a cambio de otra prórroga sin garantías para el acuerdo migratorio.