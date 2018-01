Trump to discuss trade, immigration in State of the Union address

Washington, Jan 29 (EFE).- US President Donald Trump noted the importance of trade and immigration as subjects of his first State of the Union address, to be given before Congress this Tuesday, and trusted he will win bipartisan support for his immigration policies.



“I hope it’s going to be good. We worked on it hard,” Trump told reporters about his speech during the swearing-in ceremony of the new secretary of Health and Human Services, Alex Azar.



“It’s a big speech – an important speech. We cover immigration. For many years – for many, many years they’ve been talking immigration and never got anything done,” the president said.



Trump added that any immigration law has “got to be bipartisan because the Republicans really don’t have the votes to get it done in any other way.”



“But hopefully the Democrats will join us, or enough of them will join us, so we can really do something great for DACA and for immigration, generally,” he said.



Last week the president proposed to Congress an immigration reform that would provide access to citizenship for 1.8 million undocumented immigrants who came to the US as children, in exchange for $25 billion to build a wall on the Mexican border and to strengthen border security.



The number of 1.8 million immigrants is more than the 690,000 youths known as Dreamers, who currently have work permits and are protected from deportation by the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program, which Trump has ordered to expire in March.



However, that proposal got a cold reception from Democrats, and it remains uncertain whether both sides can reach an agreement before the Feb. 8, expiration of the budget law that the opposition seems unlikely to renew without a solution for the Dreamers.



Trump’s State of the Union address before both houses of Congress will begin around 9:00 pm, when the president is also expected to speak about his proposal for investing in infrastructure and about some of the international challenges facing the United States.

Trump apunta a inmigración y comercio como claves de su discurso en Congreso

Washington, 29 ene (EFE).- El presidente, Donald Trump, apuntó hoy a la inmigración y el comercio como temas destacados del discurso sobre el Estado de la Unión que dará este martes ante el Congreso, en el que se espera que presuma de la salud económica de Estados Unidos y desvele su plan sobre infraestructura.



El primer discurso de Trump sobre el Estado de la Unión, una tradición en la que el presidente evalúa cada año ante el Congreso la situación del país y expone sus prioridades de Gobierno, tendrá lugar este martes a las 21:10 (02:10 GMT del miércoles).



Se espera que Trump se ajuste al guión cuidadosamente preparado por su equipo y no ofrezca grandes sorpresas en las formas, tal y como ocurrió con su discurso ante una sesión conjunta del Congreso en febrero de 2017, que, técnicamente, no se consideró una alocución sobre el Estado de la Unión porque apenas llevaba un mes en el poder.



“Hemos trabajado muy duro en él. Es un gran discurso, un discurso importante”, dijo hoy Trump a los periodistas.



El primer tema que Trump destacó sobre su discurso es la inmigración, que desde hace semanas es objeto de agitadas negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso.



Trump propuso la semana pasada al Congreso una reforma que permitiría acceder a la ciudadanía a 1,8 millones de indocumentados que llegaron a EEUU de niños, a cambio de 25.000 millones de dólares para construir el muro y reforzar la seguridad fronteriza.



La cifra de 1,8 millones de inmigrantes es superior a los 690.000 jóvenes, conocidos como “soñadores”, que están protegidos de la deportación por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), cuya vigencia expira en marzo por orden de Trump.



Pero la propuesta del presidente ha recibido una respuesta fría entre los demócratas, y no está claro que ambos lados puedan llegar a un acuerdo antes del 8 de febrero, cuando expira una ley presupuestaria que la oposición no parece dispuesta a renovar sin una solución para los “soñadores”.



“Esperamos que los demócratas se nos unan, o que un par de ellos se nos unan, para que podamos realmente hacer algo grande en cuanto a DACA y a la inmigración en general”, afirmó hoy Trump, al subrayar que cualquier solución migratoria “tiene que ser bipartidista” o, de lo contrario, no podrá superar una votación en el Senado.



El mandatario también aseguró que su discurso tendrá un contenido “muy importante sobre comercio”, y que en él abogará por un intercambio “más recíproco”, con más beneficios para las exportaciones estadounidenses.



Es probable, en ese sentido, que Trump mencione la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá; así como su preocupación por el abultado déficit comercial estadounidense con China.



Se espera que el principal anuncio del discurso esté relacionado con el plan de Trump para las infraestructuras del país, aunque no está claro hasta qué punto dará detalles sobre una propuesta que, según el presidente, requerirá probablemente una inversión total de 1,7 billones de dólares durante diez años.



Lo que puede darse por sentado es que Trump presumirá de la buena salud de la economía estadounidense: un crecimiento acelerado al 3 % anual, récords históricos en la bolsa, una tasa de desempleo en el 4,1 % y la mayor reforma fiscal del país en varias décadas con notables recortes de impuestos para las empresas.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, citó hoy los buenos datos económicos para declarar, en una rueda de prensa, que el estado actual de la unión, o del país, “es increíble”.



En el plano internacional, Trump destacará sus esfuerzos para potenciar las Fuerzas Armadas de EEUU y mencionará la amenaza que suponen las acciones de Corea del Norte, según la Casa Blanca.



De acuerdo con el diario Politico, Trump también anunciará una orden ejecutiva para mantener abierta la cárcel de la base militar de Guantánamo (Cuba), aunque la Casa Blanca no lo ha confirmado.



La esposa de Trump, Melania, que no le acompañó en su viaje de la semana pasada a Davos (Suiza), sí estará presente en el discurso, junto a todos los hijos del mandatario excepto el menor, Barron.



En el palco de la primera dama habrá 15 invitados de la Casa Blanca que ayudarán a ilustrar el discurso de Trump, entre ellos un agente migratorio y los padres de dos niñas asesinadas por la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha) en Nueva York.