Películas sobre la tradición del Día de los Muertos son creadas por Mary J. Andrade

San José, Enero 31 – La autora y fotógrafa Mary J. Andrade, reconocida como una autoridad en el tema del Día de los Muertos, y debido a la demanda que existe de presentaciones visuales sobre la celebración en México, ha creado dos presentaciones diferentes en formato de película. Ellas son un compendio de años de investigación con ilustraciones fotográficas exclusivas, así como videos que detallan todos los aspectos de la celebración del Día de los Muertos, a través de muchas comunidades indígenas mexicanas, tales como las que se encuentran en los estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Morelos y Yucatán. Este trabajo audio visual está accessible fácilmente en los portales, ganadores del Reconocimiento La Lente de Plata, concedidos por parte de la Secretaría de Turismo de México, www.dayofthedead.com y www.diademuertos.com .

Educadores tendrán en estas películas una manera efectiva de mostrar y enseñar a sus estudiantes el significado del Día de los Muertos. Estos instrumentos interactivos están disponibles en inglés y español. Además, las personas interesadas en viajar a México, para vivir de cerca la tradición, encontrarán en ellos un margen muy amplio de información y guía que les permitirán expandir su experiencia. Dentro de tres semanas, la autora presentará dos películas adicionales para niños, tituladas “La Velación de los Angelitos y “The Vigil of the Little Angels”.

Mary J. Andrade ha trabajado sin descanso, dedicando muchos años en la investigación de esta tradición. Su pasión no conoce límites en su deseo de ampliar sus conocimientos sobre esta tradición, que cruzó fronteras hace muchos años y a la que muchas ciudades en el mundo continúan sumándose en el reconocimiento y celebración de ella. Por su significado espiritual único, el Día de los Muertos fue declarada en el 2003, por la UNESCO, como Obra Maestra del Patrimonio Intangible de la Humanidad”.

Aparte de ocho libros publicados por Mary J. Andrade, cuatro de ellos también en formato de libros electrónicos, ella a presentado más de 250 exposiciones sobre el Día de los Muertos en los Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, España y Egipto. Ha recibido varios premios internacionales, como el OHTLI, dos Plumas de Plata y la Lente de Plata, de parte del Gobierno Mexicano, presentados por los presidentes Vicente Fox y Ernesto Zedillo, así como varios reconocimientos de la organización, Latino Literacy Now, que promueve la difusión de los trabajos literarios de los latinos en los Estados Unidos.

Por información adicional, pueden contactar a Mary J. Andrade escribiéndole a su correo electrónico: mary@dayofthedead.com o llamando al 408-464-2445.