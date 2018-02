Jeep Compass. Muy mejorado, pero con camino por andar

Por: Roger Rivero

La nueva versión del Jeep Compass es algo difícil de diferenciar a primera vista del Cherokee. La apariencia es un riesgo calculado del fabricante para asociar uno de los productos mas vilipendiados de la marca, con otro de gran éxito. Desde su introducción en él 2007, el Jeep Compass ha sido blanco de críticas que, en su segunda generación, Chrysler Fiat tratan de dejar en el pasado.

En comparación con el vehículo que reemplaza, sin dudas es un gran paso de avance. Introducido a mediados del año pasado, el nuevo Compass tiene mejor interior, es más cómodo y viene equipado con las últimas características de la tecnología, incluyendo el sistema de info-entretenimiento Uconnect, uno de los mejores -si no el mejor- de la industria.

El Compass ocupa un lugar interesante en la alineación de Jeep. Es más pequeño y más económico que el SUV Cherokee, pero más grande y más capaz que el simpático Renegade. Este podría ser el lugar ideal para muchos compradores. Ofrece 27 pies cúbicos de espacio de equipaje trasero, pliega los asientos traseros para lograr casi 60 pies cúbicos de espacio y la segunda fila de asientos es suficiente para mantener cómodos incluso a los pasajeros de gran tamaño.

La mayoría de estos Jeep se comprarán con tracción delantera, pero no sería un verdadero Jeep sino pudiéramos manejarlo en caminos azarosos fuera de la carretera. Es bueno saber que una de sus versiones, el Trailhawk, viene dispuesto a no decepcionarle en malas condiciones del terreno o cuando hay que subir esa elevación y la nieve es un obstáculo. Esta versión es la más cara, pues comienza en los $28,695. Viene equipada con suspensión y llantas para off-road, sistema de tracción baja en las cuatro ruedas, control de descenso, placas protectoras y ganchos de remolque.

Hay niveles de acabado mas económicos. El mas barato es el Compass Sport que comienza en los $20,995. Trae tracción delantera, pero se le puede agregar en las cuatro ruedas por unos $1,500 adicionales. Le siguen el Compass Latitude y el Limited, con precios iniciales de $24,295 y $28,340 respectivamente.

Para cualquiera de estas versiones hay solo un motor disponible. Es un 4 cilindros de 2.4 litros y 180 caballos que destaca por su buena economía. 22 millas por galón en la ciudad y 30 en la autopista no son malos números, pero claro, algún precio es necesario pagar. El lastre es el rendimiento del motor, que no parece animarse mucho cuando se necesita. Las arrancadas no son tan malas, pero a velocidad crucero cuando necesitas rebasar otro auto en la autopista, o cuando cambia la luz de verde a amarilla y hace falta ese empujón para cruzar la línea de meta a tiempo, el Compass pierde bríos y decepciona.

Por otra parte, muchas veces a velocidades de menores de 40 millas, las reducciones de velocidad en la transmisión son algo atolondradas. Tal pareciera que las 9 velocidades disponibles fueran muchas para decidir a tiempo cual utilizar. Este es parte de un problema más generalizado también con otros fabricantes que usan el mismo tipo de caja y que poco a poco han ido solucionando con ajustes de programación, una temática demasiado engorrosa para tratar aquí. Por suerte hay otras opciones de trasmisión. Para los de tracción delantera utilizan una automática de 6 velocidades, y dejan disponible una manual de seis velocidades. ¡Gracias Jeep por el detalle!

También hay opciones en el sistema de información y entretenimiento. Tres versiones de Uconnect están disponibles. Nuestra experiencia fue con el sistema más grande con pantalla de 8.5 pulgadas y navegación e integración con teléfonos inteligentes a través de Apple CarPlay and Android Auto. Los gráficos son nítidos y la pantalla táctil responde instantáneamente. Los menús son personalizables, lo que le brinda la capacidad de hacer que las funciones que utiliza con mayor frecuencia estén visibles en todo momento.

La mayor virtud del Uconnect es su diseño. Por suerte, los que lo han creado han estado pensando en los usuarios y esto no sucede frecuentemente. Conducir un auto requiere de mucha atención, que con frecuencia, roban distracciones ahora mucho más comunes como Facebook, Whatsapp e Instagram por solo mencionar 3. En estos días no pasa una semana sin que vea a alguien mirando su celular mientras conduce en la autopista a más de 60 millas por hora. Hay sistemas de info-entretenimiento que requieren más atención que los propios teléfonos, y el problema que tratan de resolver lo empeoran. Por suerte, Uconnect es muy fácil de operar, intuitivo y sencillo.

Desafortunadamente hay otros parámetros en los que el Compass queda rezagado si lo comparamos con sus competidores que no son pocos. Toyota, Honda, Subaru y Kia tienen productos mas refinados y confiables. Esta es una dura realidad a la hora de la obligada comparación que futuros compradores hacen, como también lo es, que hay un renglón en el que el Compass es Rey. No hay otro de estos Corssovers SUV de este tamaño con sus capacidades de todo terreno, y esto, será determinante para algunos.