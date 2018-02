Estudiantes de la secundaria de Parkland convocan una marcha contra las armas

Miami, 18 feb (EFE).- Los estudiantes de la escuela secundaria de Parkland, en el sur de Florida, donde esta semana ocurrió una matanza, anunciaron hoy una marcha nacional y una concentración en Washington para el próximo 24 de marzo, con el fin de pedir un mayor control de armas.



Un grupo de cinco de estudiantes de la secundaria Marjory Stoneman Douglas dieron a conocer hoy en entrevistas a las cadenas NBC News y CNN la realización de la marcha nacional, que se ha difundido en internet a través del movimiento NeverAgain.



“Ahora es el momento de ponerse del lado correcto en esto, porque no es algo que vamos a barrer debajo de la alfombra”, dijo Emma González al programa de NBC News “Meet the Press”, en palabras que dirigió al presidente de EEUU, Donald Trump, al gobernador de Florida, Rick Scott, y al senador por Florida Marco Rubio.



González, estudiante de último año de la escuela que el pasado miércoles fue escenario de la matanza que perpetró el joven Nikolas Cruz, y que se cobró la vida de 14 alumnos y tres maestros, ha sido una de las voces visibles tras ofrecer el sábado un emotivo discurso en una concentración en Fort Lauderdale.



Según señaló el grupo de estudiantes, compuesto también por David Hogg, Cameron Kasky, Alex Wind y Jaclyn Corin, en el transcurso de la próxima semana marcharán a la capital de Florida, Tallahassee, para ejercer presión hacia una regulación más estricta en torno al acceso a las armas.



David Hogg, de 17 años, aprovechó la entrevista para criticar los mensajes que el presidente Trump publicó en su cuenta de Twitter el sábado, en los que afirmó que los demócratas no quisieron aprobar una legislación para aumentar el control de armas durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).



“Tú eres el presidente. Se supone que debes unir a esta nación, no dividirnos”, manifestó Hogg, quien reconoció que no se sentirá seguro de volver a su escuela hasta que el Congreso no saque adelante una norma que establezca un mayor control de armas.



“Cómo te atreves. Los niños se están muriendo y su sangre está en tus manos por eso. Por favor, tomar acción”, añadió el estudiante, quien junto a los otros cuatro jóvenes se han vuelto la cara visible de un movimiento juvenil que reclama un nuevo marco para el acceso a las armas.



Precisamente hoy, la Casa Blanca anunció que Trump se reunirá este miércoles con estudiantes y profesores, y el jueves con distintas autoridades para hablar sobre la seguridad en las escuelas, aunque no precisó qué estudiantes estarán invitados a la cita.



El anuncio, difundido el mismo fin de semana en el que el mandatario pasa un fin de semana en su club privado Mar-a-Lago, en Palm Beach, busca mostrar que el mandatario toma un papel más activo tras el tiroteo que esta semana en la escuela de Parkland.



Trump es un defensor de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso grupo de presión que ha frenado múltiples intentos de control de armas en Estados Unidos.