Cantautor Jorge Drexler presenta disco lleno de “empatía” con los migrantes

México, 20 feb (EFE).- Aunque negó ser un compositor de música de protesta, el cantautor uruguayo Jorge Drexler presentó hoy en México su último disco, titulado “Salvavidas de Hielo”, lleno de “empatía” hacia las personas migrantes de todo el mundo.



“Yo no suelo hacer canciones de política o de protesta, pero sí con empatía”, dijo Drexler en una rueda de prensa en Ciudad de México tras visitar el capitalino Museo Memoria y Tolerancia, que lo dejó “conmovido”.



“El mundo de hoy está dividido entre la empatía y la no empatía. Este museo es el exponente de la máxima falta de empatía”, dijo en alusión a los distintos tipos de discriminación que se exponen en el centro.



Drexler, descendiente de una familia de inmigrantes judíos, hizo un alegato en favor de los “dreamers” o “soñadores”, jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños y a los que el gobierno de Barack Obama otorgó permisos de residencia y trabajo derogados en septiembre del año pasado por Donald Trump.



“Las naciones americanas son fruto de la interacción entre varias culturas. Es tan ridículo establecer una diferencia categórica entre quién se puede quedar y quién debe irse”, sentenció.



“Salvavidas de Hielo”, en el que muestra su “empatía” hacia los migrantes, es el disco número 13 del cantautor y fue grabado entre Ciudad de México y Madrid, donde reside el uruguayo desde hace 22 años.



Precisamente, la canción más destacada del álbum se titula “Movimiento” y aborda cómo la migración es un acto inherente a la humanidad desde su génesis y cómo la gente busca moverse a pesar de las fronteras que se le imponen.



El videoclip de la canción, filmado en la sierra del norteño estado de Chihuahua, está protagonizado por Lorena Ramírez, una joven indígena rarámuri que ganó un ultramaratón vestida con sandalias y prendas tradicionales, lo que cautivó a Drexler.



El cantautor se mostró agradecido con el público mexicano puesto que ya no quedan entradas disponibles para su actuación del próximo 22 de febrero en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México y se están apunto de agotar las del día 23. “Esto no me había pasado nunca”, afirmó.



Drexler, ganador del premio Óscar a mejor canción original en 2004, dijo que no compone sus discos pensando en los premios que puede ganar.



“Las expectativas son un mundo muy malo. Los premios son muy subjetivos”, dijo el cantautor, quien aseguró que nunca ha estado atento a las nominaciones de los Grammy.