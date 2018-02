Disney On Ice “Follow your Heart” aterrizó con los personajes favoritos de grandes y chicos al Área de la Bahía

Fotos por Eliana Céspedes

El 21 de febrero inició la gira por el Área de la Bahía de Disney On Ice “Follow Your Heart” (Sigue tu corazón directo hacia la aventura en Disney On Ice) en el SAP Center de San Jose. Disney On Ice llegó por primera vez con las historias animadas de “Finding Dory” e “Inside Out” de Pixar y con los grandes anfitriones Mickey, Minnie y todos sus amigos que traen la magia de Disney con una gran presentación de producción sobre hielo.

La animación del show con todas las emociones que representan los personajes de “Inside Out” ayudan a transportar a la audiencia a trabajar en equipo para ayudarle a Riley a ganar el juego de hockey.

El amor que todo lo vence lo representan las hermanas Anna y Elsa con Frozen junto al dinámico y alegre Olaf. Otros de los actos queridos por el público es la actuación de todas las princesas como la Cenicienta, Rapunzel, Ariel, Blancanieves quienes son gran representación de valentía, belleza y perseverancia. La magia de Disney On Ice también nos enseña que la Amistad debe ser pura y verdadera así como se muestra en la gran aparición de los grandes amigos Buzz Lightyear, Woody y la pandilla de Toy Story.

¡Sigue tu corazón directo a la aventura con Disney On Ice! ¡Las familias crearán recuerdos inolvidables que no olvidarán. No se pierdan las próximas presentaciones

S A N J O S E: SAP Center – 525 W. Santa Clara St., San Jose, CA 95113

Del 21 al 25 de febrero de 2018

Viernes, 23 de febrero 10:30 a.m. y 7:00 p.m.

Sábado, 24 de febrero 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 7:00 p.m.

Domingo, 25 de febrero 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 6:30 p.m.

O A K L A N D: ORACLE Arena – 7000 Coliseum Way, Oakland, CA 94621

Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2018

Miércoles, 28 de febrero 7:00 p.m.

Jueves, 1 de marzo 7:00 p.m.

Viernes, 2 de marzo 7:00 p.m.

Sábado, 3 de marzo 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 7:00 p.m.

Domingo, 4 de marzo 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 6:30 p.m.