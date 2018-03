El Consulado a tu Lado: Conoce la Red de Respuesta Rápida en San José

Por Juan Manuel Calderón, Cónsul General de México en San José

La protección de los mexicanos en el exterior es la principal razón de ser de los consulados mexicanos y en el Consulado General de México en San José esa tarea la tomamos con mucha seriedad.

Es por ese motivo que, constantemente, estamos generando alianzas con distintas organizaciones a fin de establecer amplias redes que nos ayuden a mejor atender y proteger a los mexicanos en nuestra circunscripción consular que abarca los condados de Santa Clara, San Benito, Santa Cruz y Monterey.

En ese afán por construir alianzas para la protección de nuestros connacionales, desde hace algunos meses hemos venido trabajando con un grupo de organizaciones comunitarias cuyo objetivo es el de expandir la capacidad de la comunidad para monitorear y documentar las operaciones de ICE en tiempo real.

De esta manera, el Consulado se suma al esfuerzo que integra a un grupo de organizaciones comunitarias de la región, donde destacan la Diócesis Católica de San José, Sacred Heart Community Service, People Acting in Community Together (PACT), Amigos de Guadalupe, Services, Immigrant Rights and Education Network (SIREN), la Universidad de Stanford, miembros de American Immigration Lawyers Association (AILA), Community Legal Services in East Palo alto (CLESPA), Pangea Legal Services y las oficinas para asuntos migratorios del condado de Santa Clara y la ciudad de San José. Este esfuerzo conjunto ha dado origen a la iniciativa local de respuesta rápida para la orientación y asistencia legal de emergencia a la población indocumentada (Rapid Response Network).

Este esfuerzo local cuenta con una línea de emergencia al cual se puede llamar pulsando el 1 (408) 2901144. Esta línea cuenta con operadores que proporcionan asistencia legal vía telefónica a cualquier persona detenida por autoridades migratorias.

Además del valioso esfuerzo de la red de respuesta rápida en Santa Clara, debo recordar a nuestros connacionales mexicanos que el gobierno de México cuenta con el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, mejor conocido como CIAM. Este centro ofrece orientación en materia de servicios consulares, actualidad migratoria, prevención y protección consular que refrenda el compromiso de México para con sus nacionales en Estados Unidos. El CIAM es un programa que funciona los 365 días del año y las 24 horas del día a través de un número gratuito: 1(855) 463 6395. Su atención es para todos los mexicanos en cualquier lugar que se encuentren dentro de Estados Unidos.

Frente a la incertidumbre, quiero recordar a la comunidad la importancia de guardar la calma y estar informado. Existen muchos recursos que están disponibles para orientarles. Les invito a que se acerquen a su consulado y conozcan sus derechos.