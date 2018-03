“Black Panther” continúa intratable en taquilla e iguala marca de “Avatar”

Los Ángeles, 19 mar (EFE).- “Black Panther”, la cinta de superhéroes de Marvel, continuó como líder de la taquilla por quinta semana consecutiva, una marca que no lograba una película desde el estreno del filme de fantasía “Avatar” (2009).



Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, “Black Panther” ingresó este fin de semana en EE.UU. 27 millones de dólares, mientras que su recaudación acumulada en todo el mundo asciende a 1.182,5 millones.



En el filme del cineasta Ryan Coogler, T’Challa (Chadwick Boseman), tras la muerte de su padre, el rey de la ficticia Wakanda, regresa a su hogar, una nación africana aislada del mundo pero con un tremendo potencial tecnológico.



Con el segundo puesto se conformó “Tomb Raider”, que en su desembarco en los cines logró 23,5 millones.



Protagonizada por la actriz sueca Alicia Vikander, “Tomb Raider” explora los orígenes de la heroína del mundo de los videojuegos Lara Croft, que decide emprender una aventura para averiguar las razones que llevaron a la desaparición de su padre.



La sorpresa del fin de semana la protagonizó “I Can Only Imagine”, una película de inspiración religiosa y dirigida al público creyente que consiguió 17,1 millones en su estreno en la pantalla grande.



J. Michael Finley y Dennis Quaid encabezan el elenco de esta cinta que cuenta la historia detrás de la exitosa canción “I Can Only Imagine” del grupo de pop-rock cristiano MercyMe.



Por su parte, la película de Disney “A Wrinkle in Time”, dirigida por Ava DuVernay y con Oprah Winfrey y Reese Witherspoon en su reparto, sumó 16,6 millones.



Este largometraje se centra en una adolescente que recorre el universo en busca de su padre, un extraordinario físico que descubre un pliegue en el espacio-tiempo a través del cual el viaje intergaláctico es posible.



Finalmente, la comedia “Love, Simon” se anotó 11,5 millones en su primer fin de semana de exhibición.



Los dilemas de un joven homosexual para salir del armario son la base narrativa de esta película del director Greg Berlanti (“Life as We Know It”, 2010) que adapta la novela de Becky Albertalli.