Mexamérica, una cultura naciendo, un libro que muestra otra de las múltiples caras del pueblo mexicano y sus herederos en Estados Unidos de América

Por Nahuí Ollín

San José, California. Marzo, 2018.- La Costa Este de los Estados Unidos de América, demográficamente hablando, la presencia de los mexicanos no es ni por mucho, como es en el Sur-Este y Oeste del país. La Costa Este, tiene presencia de los latinoamericanos del Caribe y del Cono Sur, representan la mayoría.

En los años recientes, los mexicanos han comenzado a adoptar y a enriquecer con su aporte cultural, la vida cotidiana conocida comúnmente como la “Gran Manzana”, esto es la ciudad de nueva York. Es en aquella ciudad donde Fey Berman, originaria de la Ciudad de México, decidiera hacer su vida.

“Cuando me vine a EE.UU. estaba estudiando economía, y además había practicado la danza toda mi vida. Estaba buscando cómo integrar las dos cosas–nos dice Berman–y en México no había cómo unir las dos cosas”. Se gradúa como Economista en México y al no poder conjuntar sus dos pasiones, hace que Fey emigre rumbo al norte, a la ciudad de Nueva York. Esto le permite estudiar Filosofía.

“Regreso a México, y me dedico a la Coreografía, comienzo a escribir sobre Música y Danza por muchos años, y después sobre temas diferentes”. Sin embargo, con el correr de los años, Fey regresa a vivir a Nueva York. “Acá hice mi vida, me casé, tengo hijos y familiares.También el hecho de que los mexicanos no somos tantos acá, me lleva a escribir, sobre los mexicanos. Algo que tal vez no hubiera sucedido si viviera en Los Ángeles, por ejemplo”, nos dice Berman.

Es allá dónde surge la idea de compendiar los artículos y entrevistas que ha realizado a lo largo de su vida como escritora, en ambos lados de la frontera, en un libro titulado: Mexamérica, una cultura naciendo.

“El español que predominaba en Nueva York cuando llegué, era el puertorriqueño; había una pequeña “élite”, de mexicanos pero muy pequeña. A mí me ha tocado vivir la explosión de la presencia mexicana en Nueva York. Muchos de ellos provienen de Puebla, pero, también hay mexicanos que pertenecen a culturas prehispánicas. Todo ello le ha dado una nueva vida a esta ciudad.”

Mexamérica, una cultura naciendo, es un libro que curiosamente, comienza con la vida de un mexicano perteneciente a una de esas culturas ancestrales, el artista plástico Martín Ramírez, originario de Jalisco. Allá por 1925 se va a vivir a California. Pero para Ramírez el sueño americano no fue otra cosa que una pesadilla. Al ser indigente, es encerrado en un manicomio, primero en Stockton, y a partir de 1948 en Auburn, donde permanecerá hasta su muerte en 1963 por un embolismo pulmonar. ¿Qué hace especial a Ramírez? Marín fue un dibujante autodidacta. Su obra, en la actualidad es una de las más reconocidas a nivel mundial. “Lo apodan el Van Gogh mexicano–escribe Fey en su libro–Robert Smith, del new York Times se refiere a él como uno de los grandes artistas del siglo XX”.

De esta manera, Fey va capturando al lector, haciendo que se adentre y conozca sobre este gran artista mexicano, para ya sumergidos en la lectura del libro, conocer a los mexicanos que están dejando su huella positiva en aquellas regiones del país. En las páginas de Mexamérica, una cultura naciendo, Berman nos lleva de la mano para conocer lo que los inmigrantes hacen en las Bellas Artes, en lo Político, lo Social, lo Económico, y por supuesto, la aportación del español, como lengua y cultura latinoamericana, y española, aporta al diario vivir de EE.UU.

“Estaba escribiendo artículos sueltos–nos comenta Fey–y a medida que pasaban los años me daba cuenta que había temas en común, y la idea de juntarlos y presentar un panorama de quiénes somos, y no sólo reflejar los temas consuetudinarios que presenta la prensa, las remesas, los que no tienen documentos, las pandillas, etc., sin embargo, ni los norteamericanos, ni los mexicanos nos damos cuenta de la enormidad de nuestra presencia, que sí incluye esos temas, pero incluye muchísimas cosas más.”.

Mexamérica, una cultura naciendo, no es un libro teórico, “más que nada es un libro lleno de estampas de los millones de mexicanos que vivimos en este país, representada en la vida de aquellos a los que he entrevistado. Con este libro pretendo que esa parte invisible, enorme 37 millones de personas, se haga visible para los mexicanos, los latinoamericanos, los americanos en general, y que nos veamos retratados de otra manera, no tan sólo la forma negativa, estereotipada, en que pretenden que nos vean los demás siempre a través de los medios masivos de comunicación, o desde la Casa Blanca”, concluyó Berman.

