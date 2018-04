Aplazan polémica ley para inscribir votantes en California

Los Ángeles, 16 abr (EFE).- La entrada en vigor de la polémica ley californiana que registra automáticamente para votar a los que reciban o renueven su licencia de conducir y que, alertan sus opositores, permitirá a los indocumentados ejercer el sufragio, fue aplazada en medio de las críticas, según se informó hoy.



“Durante las pruebas al sistema realizadas la semana pasada, el Departamento de Tecnología de California, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) y la oficina del Secretario de Estado determinaron que se realizarán más pruebas para asegurar un lanzamiento exitoso”, informó hoy a Efe Artemio Armenta, portavoz del DMV.



Los organismos encargados de poner en práctica el registro automático de votantes a través de la información suministrada en los procesos para obtener o actualizar licencia de conducir trabajan intensamente para tener cuanto antes todo listo, aunque la implementación formal de la medida se esperaba hoy.



“El personal está trabajando día y noche para desplegar el proyecto. La implementación de este proyecto es una de las principales prioridades para todos los departamentos involucrados y esperamos realizarla en un futuro muy cercano”, explicó Armenta.



“Cabe aclarar que el 16 de abril no era una fecha obligatoria de implementación establecida por la legislación”, anotó el portavoz.



La ley conocida como Programa de Registro Electoral Automático de California (AB 1461) fue firmada por el gobernador Jerry Brown el 10 de octubre de 2015, “con el propósito de aumentar las oportunidades de registro para cualquier persona que esté calificada para ser un votante” y deberá ser implementada a través de las oficinas del DMV.



La medida ha sido cuestionada por algunos políticos como Jim Brulte, presidente del Partido Republicano estatal.



De acuerdo con el exsenador republicano, si un inmigrante indocumentado no elige no registrarse para votar “y los sistemas no son 100 % a prueba de errores”, se darán casos de indocumentados recibiendo autorizaciones de voto.



“Tenemos alguna evidencia de personas que están aquí ilegalmente que no han optado para no registrarse y aparecen registradas para votar; nuestra gente operativa ha recogido algo de eso”, señaló Brulte en una declaración enviada a Efe.



El tema cobra especial importancia a las puertas de las dos elecciones programadas en el Estado Dorado en 2018: las primarias para una curul en el senado federal y varios representantes a la Cámara, a efectuarse el 5 de junio, cuyo plazo para registrarse en California es el 21 de mayo, y las definitivas a realizarse el 6 de noviembre, además de las presidenciales que se realizarán en 2020.



Para la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), el registro automático para votar es una tendencia nacional que ha demostrado ser “exitosa en expandir las listas de votantes”.



“Los estados están impulsando los derechos al voto para enfrentar una administración hostil ante las urnas”, señaló a Efe Brian Tashman, estratega e investigador político de ACLU.



En los motivos de justificación de la nueva ley se recuerda que “es un delito para una persona intencionalmente causar, procurar o permitirse a él mismo a ella misma o a cualquier otra persona ser registrada para votar sabiendo que él o ella o la otra persona no cumplen los requisitos para el registro”.



Sin embargo, la AB 1461 alivia de responsabilidad personal a alguien que sea registrado para votar si no cumple los requisitos correspondientes y pone la responsabilidad sobre el DMV.



“Si una persona que no es elegible para votar es registrada y vota o intenta votar en una elección realizada después de la fecha efectiva del registro”, se debe presumir que “ha actuado con autorización oficial y no será culpable de voto fraudulento o intento de voto”, especifica la ley.



El director de Comunicaciones del DMV, Armando Botello, afirmó a Efe que “los solicitantes bajo el programa AB 60 (indocumentados) no tendrán la opción de registrarse para votar en una oficina del DMV, por correo o por internet, porque el mismo sistema impide introducir la información necesaria”.



“Los californianos indocumentados no son elegibles para inscribirse para votar. Bajo el nuevo Programa de Registro Electoral Automático de California sólo los clientes elegibles se registrarán para votar, a menos que opten por no participar”, sostuvo Botello.



Según informó a Efe el DMV, el número de licencias de conducir expedidas para indocumentados en California ya superó el millón de personas, de un cálculo inicial del DMV cuando se implementó la ley que era de 1,4 millones.