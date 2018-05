ENDEMOL SHINE NORTH AMERICA Y MAJOR TV ADAPTARÁN LA AUTOBIOGRAFÍA DE CELIA CRUZ PARA UNA SERIE DE TV

Los Angeles, CA — Endemol Shine North America y Major TV han adquirido una opción a los derechos de la exitosa autobiografía de la fallecida superestrella latina Celia Cruz, “Celia: My Life”, para adaptarla a una serie de televisión guionada.

El veterano productor, director de cine y televisión y coreógrafo Kenny Ortega (“High School Musical”) se ha sumado como productor ejecutivo y director de la serie. Flavio Morales, Vicepresidente Ejecutivo de Endemol Shine Latino de Iniciativas para EE. UU., también será productor ejecutivo.

Cruz, conocida como la reina de la música latina, fue una de las cantantes más populares de la industria discográfica, habiendo ganado 4 premios Grammy y 5 premios Latin Grammy, con 23 álbumes de oro grabados y habiendo atraído a millones de fans en todo el mundo antes de su muerte en 2003.

Endemol Shine y Major TV están desarrollando actualmente una serie en inglés basada en la única autobiografía autorizada de Cruz, con un prólogo de la fallecida Maya Angelou. Basada en más de 500 horas de entrevistas grabadas por el museo Smithsonian justo meses antes de su muerte, Cruz permitió a sus fans poder echar un vistazo a una vida que, aunque siempre estuvo a la vista del público, a la vez siempre fue muy privada.

“No hay un nombre más importante en la música latina que el de Celia Cruz”, dijo el CEO de Endemol Shine North America Cris Abrego. “Estamos entusiasmados de estar adaptando su asombrosa historia de vida, plena de triunfos y tragedia, a una serie dramática de televisión junto a un productor de la categoría de Kenny Ortega”.

El propio Ortega agregó: “tuve el grandísimo honor de trabajar con Celia Cruz muchos años atrás cuando era un emergente coreógrafo en una pequeña película llamada ‘Salsa’. Mientras trabajábamos juntos, Celia y su esposo me invitaron a acompañarlos a su concierto en el Hollywood Palladium. Celia me dio un asiento en el escenario y yo estaba allí, bajo las luces, viendo a La Reina de la Salsa, hipnotizando a la audiencia con su voz y la magia de su interpretación. A lo largo de los años, mi aprecio por su talento musical ha crecido y se ha profundizado. Celia ha sido una inspiración para muchos, por lo que estoy muy honrado de participar en este tributo a la incomparable Celia Cruz”.

“Con una voz que trascendía el idioma, el color, la raza y el género, Celia Cruz rompió barreras, cambió el panorama de la música y se convirtió en un símbolo global a nivel mundial. Capturar la historia autorizada de su vida por primera vez en pantalla, en cualquier idioma, es un logro increíble” dijo Raymond García de Major TV. “Estamos honrados de contar con la cautivante visión de Kenny Ortega para guiar esta producción. Su sensibilidad universal en la narración, su experiencia en conectar con la audiencia a través de la música y la danza, sumado a su sincera conexión cultural y personal con Celia, hace que esta sea una de las series musicales más importantes, conmovedoras y electrificantes de todos los tiempos”.

“Celia Cruz, una mujer de color de recursos limitados que abandonó con dolor su pequeña isla y conquistó triunfalmente el mundo con el poder de su voz. Su historia es un testamento a su perseverancia, su esperanza e inspiración que merece ser contada”, dijo Omer Pardillo Cid, Gerente del Estado Celia Cruz y exgerente de la cantante.

Endemol Shine y Major TV anunciaron previamente que adquirieron conjuntamente una opción a los derechos de “To Selena With Love” de Chris Pérez, el exitoso libro que cuenta la historia de amor entre la fallecida super estrella latina Selena Quintanilla y Pérez a través de la mirada de su esposo.

Major TV es liderado por Raymond García, previamente editor y fundador de Celebra en Penguin Random House, donde publicó numerosos libros de éxito con autores de primer nivel como Ricky Martin, Jennifer López, así como Gloria y Emilio Estefan.

Endemol Shine North America y su división de producción en español Endemol Shine Boomdog tienen numerosas series guionadas en desarrollo, incluyendo “To Selena With Love” (con Major TV), y el venidero drama “Nicky Jam: El Ganador”, que debutará más tarde este año en Telemundo y Netflix.

Desde su modesta infancia en Cuba, pasando por sus años de exilio en México, hasta su remarcable carrera y vida en EE.UU., Cruz fue una mujer de contrastes. Sus ostentosos vestidos contrastaban con su conducta sencilla y directa. Siempre se mostraba abierta y accesible ante sus fans, pero era incondicionalmente privada en su vida personal. Era desinhibida sin decadencia, honesta sin ofender, segura pero no arrogante, y generosa sin excepción. Pero sobre todas las cosas, Cruz era auténtica, y era su autenticidad la que resonaba tan profundamente con su público.

Después de que Cruz falleció el 16 de julio de 2003, más de medio millón de personas esperaron haciendo cola durante horas para despedirse de ella, tanto en Miami como en Nueva York. Muchos millones más le rindieron tributos, celebrando homenajes improvisados en los comedores de sus casas y en masivos festivales callejeros en todo el mundo.

Ortega ha ganado tres veces el Emmy y ha sido director, coreógrafo y productor de muchas series de televisión y películas de primer nivel. Entre los trabajos de Ortega a lo largo de su ilustre carrera se encuentan el largometraje documental “Michael Jackson’s This Is It”, “Newsies”, “Hocus Pocus” y la franquicia de Disney Channel “High School Musical”, ejerciendo como productor ejecutivo de las bandas sonoras ganadoras de varios discos de platino de “High School Musical”. En 2008, Ortega dirigió y fue productor ejecutivo de “High School Musical 3: Senior Year (HSM 3)” para Walt Disney Motion Pictures.

Recientemente, Ortega dirigió “A Change of Heart” (producida junto a su amigo y socio de larga data, Emilio Estefan, con Jim Belushi y Virginia Madsen), “The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again” para FOX y “Descendants” de Disney y “Descendants 2” la cual batió records de audiencia en su debut en julio de 2017. La banda sonora de “Descendants 2” también debutó en el primer lugar en iTunes.

Ortega ha recibido tres premios Emmy, y 2 premios del Director’s Guild of America, el Fred & Adele Astaire Lifetime Achievement Award, el premio Bob Fosse, el American Choreography Lifetime Achievement Award, el MTV Video Music Award, el American Music Award, el Billboard Award, el ALMA Award, el Nosotros Golden Eagle Award, el Imagen Creative Achievement Award, y el NAACP Award, entre muchos otros.