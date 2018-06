Children’s Discovery Museum de San Jose abrirá la exhibición “Doc McStuffins”

Primera exposición del Museo basada en la seria de Disney galardonada con el Premio Peabody

San José, CA – Experimente la primera exposición de museo basada en la serie de televisión ganadora del Premio Peabody de Disney Junior, “Doc McStuffins”, que se inaugurará en el Children’s Discovery Museum of San José. Doc McStuffins: La exhibición se estrena el 9 de junio y se extenderá hasta el 16 de septiembre.

La experiencia bilingüe altamente interactiva en inglés y español transportará a los niños y a las familias de la ‘Clínica del patio del jardín’ hacia el Hospital de Juguetes de Doc McStuffins. Allí, se invita a las familias como ayudar a la ‘Doctora’ a realizar chequeos y diagnosticar a los pacientes de juguete mientras aprenden sobre hábitos saludables, compasión y cuidados cariñosos.

Riley Children’s de la Universidad de Salud de Indiana, tiene el único sistema integral de salud pediátrica de Indiana que se ha asociado con T he Children’s Museum of Indianapolis para brindar una oportunidad a los niños a sentirse cómodos en un ambiente de atención médica.

“Es una tarea difícil convencer a los niños de que ir al médico no es aterrador”, dijo el Dr. Paul Haut, Director de Operaciones de Riley Children’s Health. “Pero se puede hacer a través de experiencias educativas e interactivas, que los ayudan a comprender que lo que hacemos es ayudar a mantener a las personas saludables. Al enseñar a los visitantes hábitos saludables, como practicar una buena higiene de manos, hacer ejercicio regularmente y comer bien. Esperamos que esta exposición tranquilice las mentes de los niños, mientras respalde nuestra misión de mantener a todos los niños saludables”.

“Doc McStuffins es un gran modelo a seguir para niños y adultos, animándolos a explorar la importancia de cuidar su cuerpo y la salud de los demás”, dijo Marilee Jennings, Directora Ejecutiva del Children’s Discovery Museum de San Jose. “A través del juego imaginativo, esperamos que nuestros visitantes aprendan más sobre la salud y el bienestar”.

Nancy Kanter, Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente General de Disney Junior, dijo que “Doc McStuffins ha tenido un impacto tremendo en la forma de cómo se ven los niños a sí mismos y sus posibilidades a través de nuestra popular serie de televisión”. Continuó, “Estamos encantados de traer ahora los mensajes de atención y compasión del programa directamente en las comunidades de todo el país. Esperamos ansiosos que los jóvenes visitantes experimenten la clínica y el Hospital de Juguetes de la Doctora, y aprendan de primera mano cómo cuidar de sí mismos y de los demás”.

“Doc McStuffins”, galardonado con el Premio Peabody de Disney Junior, es una serie animada e imaginativa sobre una niña de 6 años que se comunica y cura animales de peluche y juguetes rotos en su clínica infantil y en el mágico Hospital de Juguetes McStuffins. Creada y producida de forma ejecutiva por el Premio Humanitas y Ganador del Premio Emmy Chris Nee. La serie ha sido elogiada a nivel mundial por su modelo de buenas prácticas de salud e impartir a los espectadores jóvenes la importancia de cuidarse a sí mismo y a los demás.

Esta exhibición fue producida por “Children’s Museum of Indianapolis” y “Disney Junior”. The Children’s Museum of Indianapolis es una institución sin fines de lucro comprometida con la creación de extraordinarias experiencias de aprendizaje familiar a través de las artes, las ciencias y las humanidades que tienen el poder de transformar las vidas de los niños y las familias. Las apariciones en vivo de personajes de Disney no son parte de la exhibición.

Sobre Riley Children’s de la Universidad de Salud de Indiana

Durante más de 90 años, Riley en IU Health ha sido uno de los principales hospitales infantiles del país. Cada año, Riley at Indiana University Health brinda atención compasiva, apoyo y comodidad a 215,000 pacientes hospitalizados y ambulatorios de todo Indiana, la nación y el mundo. Los médicos de Riley en IU Health brindan atención integral, desde la rutina hasta la más compleja, en todos los campos de la medicina y cirugía pediátrica. Riley en IU Health está catalogado a nivel nacional como uno de los mejores hospitales para niños según el informe U.S.News & World Report y es el único hospital de niños con clasificación nacional en Indiana. Parte de Indiana University Health, Riley en IU Health disfruta de una asociación única con la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, que brinda a nuestros médicos altamente capacitados acceso a tratamientos innovadores utilizando las últimas investigaciones y tecnología.

Sobre Disney Junior

Disney, tanto clásicos como contemporáneos, invita a mamá y papá a unirse a sus hijos en la experiencia de Disney de historias y personajes mágicos, musicales y sentimentales, mientras incorporan temas específicos de aprendizaje y desarrollo diseñados para niños de 2 a 7 años. Las series de Disney Junior combinan la narración y los personajes incomparables de Disney con los que los niños adoran profundamente con el aprendizaje, incluidas las matemáticas tempranas, las habilidades del lenguaje, la alimentación y los estilos de vida saludables, y las habilidades sociales. En los Estados Unidos, Disney Junior es un bloque de programación diaria en Disney Channel en 92 millones de hogares y un canal de 24 horas que llega a más de 73 millones de hogares de Estados Unidos. En total, hay 35 canales Disney Junior en 27 idiomas en todo el mundo.

S obre Children’s Discovery Museum of San José

Con más de 150 exhibiciones y programas interactivos, Children’s Discovery Museum de San José, es uno de los museos más grandes de su categoría en la nación. Desde que abrió sus puertas en 1990, el museo ha recibido a más de 8.3 millones de visitantes y ha ofrecido nuevas exhibiciones cada año que responden a las diversas necesidades educativas de los niños. El llamativo edificio violeta de 52,000 pies cuadrados fue diseñado por el arquitecto Ricardo Legorreta con sede en la Ciudad de México y es un faro de descubrimiento. Abarcando los amplios temas de la comunidad, las conexiones y la creatividad, las exposiciones interactivas invitan a exploraciones auto-dirigidas y abiertas. Para obtener más información sobre el museo, visite www . cdm.org.

Costo de admisión: adultos: $15; niños: $15; personas de la tercera edad: $14; infantes y quienes tienen membresía entran gratis.

Horario del museo: Martes. – Sábado; 10:00 a.m. hasta 5:00 p.m.; Domingo., 12 mediodía hasta las 5:00 p.m. Solo miembros 11:00 a.m. hasta 12pm.