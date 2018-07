Kia anota Gol con el Niro PHEV

Por Roger Rivero

El Toyota Prius se ha convertido -como las enchiladas en un restaurant mexicano- en la asociación obligada cuando hablamos de autos híbridos, pero es bueno saber que hay otros platos en el menú, y por suerte, algunos con excelente sabor. Esta semana hemos probado uno de ellos, el Kia Niro hibrido enchufable a la corriente o PHEV como se conoce por sus siglas en ingles. A pesar de que los coreanos aún son relativamente nuevos en la introducción de modelos híbridos e híbridos enchufables, parecen estar teniendo más éxito en este mercado que algunos competidores que lo han intentado. Luego de salir a la venta en enero del pasado año, ya acumula casi 39,000 unidades hasta mayo del 2018, un numero nada despreciable para un modelo hibrido de estreno.

El 2018 Kia Niro debe considerarse como un hatchback a pesar de que está oficialmente clasificado como un SUV híbrido. Los crossovers y SUV generalmente tienen más distancia al suelo y pueden equiparse con tracción total para conducir en climas inclementes o incluso fuera de carretera. Niro no marca tantos en estas categorías.

Su principal atractivo proviene de un diseño exterior moderno, que no grita a los cuatro vientos “soy un modelo híbrido”, así como un tren de potencia relativamente ágil que lo hace capaz de superar al Toyota Prius y entregar hasta 50 mpg en conducción combinada en ciudad y carretera. El Niro combina un tren de potencia híbrido con un crossover de tamaño subcompacto para combinar lo mejor de ambos mundos. Trae un motor de gasolina que emparejado con el motor eléctrico entregan una potencia de 139 caballos, mientras que la versión híbrida enchufable a la corriente ofrece 26 millas de alcance eléctrico. Apple CarPlay y Android Auto vienen de forma estándar y la tecnología disponible incluye monitoreo de punto ciego, control de crucero adaptativo y asistencia para mantenimiento de carril.

El Niro gana buenas críticas por su interior, por parecerse más a un vehículo con puerta trasera normal que la mayoría de sus rivales; hay muy pocas señales de estilo eco-car, lo cual es positivo como ya afirmamos. Como la mayoría de los nuevos diseños de Kia, es un aspecto divertido y “Funky”, con muchas esquinas redondeadas y una postura regordeta. En el interior los materiales son agradables a la vista y el tacto. Los conductores y pasajeros estarán cómodos, con mucho margen de maniobra gracias al diseño de techo alto del Niro.

El espacio de carga con el asiento trasero levantado está a la par de otros hatchbacks, aunque en general no es tan generoso en ese campo. La cabina no es lo silenciosa que deseáramos. Si bien cuando se conduce solo con el motor eléctrico el ruido está bien mitigado, de seguro notará cuando el motor de gasolina esté en marcha, pues especialmente bajo aceleraciones duras o en carretera su ruido pasa a la cabina.

El sistema de info-entretenimiento del Kia Niro PHEV es excelente, incluyendo la fácil y funcional integración con Apple CarPlay y Android Auto. Nuestro auto de prueba venia con una pantalla de 8 pulgadas con navegación incorporada. Los menús y gráficos en pantalla son nítidos y rápidos para responder al tacto. Al ser un automóvil enchufable, el Niro también tiene una multitud de opciones para monitorear su consumo de energía, programar los tiempos de carga, y más. Los modelos LX y EX reciben una computadora de viaje en color de 4.2 pulgadas, mientras que en el EX Premium se actualiza a una pantalla de 7 pulgadas con aún más espacio para música, eficiencia de combustible e información de navegación. El EX Premium también incluye carga de teléfonos inalámbricos.

El Kia Niro hibrido no tiene la distancia al suelo o la capacidad de tracción total que se espera en un todo terreno. Tampoco tiene espacio para asientos en la tercera fila, pero lo que sí tiene es una personalidad que nos permite disfrutar de nuestro manejo sin sentir la ansiedad de la duración de la carga en los autos eléctricos. Bajo aceleración, encontramos un vehículo que nos permitió ingresar a la autopista a buena marcha, no sin notar el duro trabajo del motor de 1.6 litros.

La transmisión de doble embrague se comporta de forma casi impecable, y el “casi” viene del modo de manejo Eco cuando en algunas ocasiones se tiente vacilar en algo. En sentido general, sin ser un auto deportivo, el Niro tiene suficiente agilidad y buen balance logrado en parte a una excelente distribución de sus 3.391 libras de peso, con la colocación de las baterías debajo del asiento, creando un centro de gravedad bajo y resultando en excelente dinámica de manejo.

El 2018 Kia Niro PHEV viene con una extensa lista de características de seguridad estándar y opcionales. Debido a que algunas de las funciones solo están disponibles en niveles de acabado más altos y en paquetes, le recomendamos que obtenga su vehículo con la mayor cantidad de tecnología avanzada y características de seguridad posibles. Viene en tres “sabores” disponibles, LX con precio básico de $27,900, EX en los $31,500 y el EX Premium que comienza en los $34,500. La garantía es otra atractiva opción pues el tren de poder y las baterías están cubiertas por 10 años.

El nuevo Kia Niro hibrido tiene suficientes atractivos como para figurar muy alto en la lista de compras de un nuevo auto de este tipo. El fabricante coreano sigue demostrando, que su empeño en eliminar los remanentes de mala fama adquirida por sus modelos al principio de los noventas es muy serio. El Niro es un excelente ejemplo.