Las secuelas de “Mamma Mia!” y “The Equalizer” renuevan los cines

Los Ángeles, 19 jul (EFE).- La cartelera de este fin de semana está protagonizada por las secuelas, de la mano de continuaciones del musical “Mamma Mia!” y del filme de acción “The Equalizer”.



“Mamma Mia! Here We Go Again” retoma, diez años después, las canciones del grupo sueco ABBA que triunfaron en “Mamma Mia!” (2008) y lo hace con la dirección de Ol Parker (“Imagine Me & You”, 2005) al mando de un reparto estelar.



Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth y Amanda Seyfried regresan en una película que incluye a Cher en un pequeño papel y que relata la juventud de Donna, el personaje de Streep en la primera cinta y que ahora interpreta de joven Lily James.



Tras brillar juntos en “Training Day” (2001) y “The Equalizer” (2014), el director Antoine Fuqua y el actor Denzel Washington vuelven a unir fuerzas en el filme de acción “The Equalizer 2”.

Robert McCall (Washington), un agente retirado especializado en operaciones clandestinas para el Gobierno estadounidense, necesitará toda su destreza para hacer frente a un grupo de asesinos implacables con una relación muy estrecha con su pasado.



La productora Blumhouse, especializada en cintas de terror de bajo presupuesto que después arrasan en taquilla, estrena “Unfriended: Dark Web”, una película del realizador debutante Stephen Susco.



Aprovechando las ideas de metraje encontrado y de multipantalla en internet, “Unfriended: Dark Web” cuenta la historia de un joven que encuentra un ordenador portátil en el que se esconden oscuros secretos.



En cuanto a los estrenos limitados, el cineasta mexicano Carlos López Estrada presenta “Blindspotting”, una cinta que cuenta con Rafael Casal y Daveed Diggs como protagonistas y autores del guion.



El racismo, la brutalidad policial, la desigualdad y la gentrificación en Oakland (California, EE.UU.) se entrelazan en esta película que obtuvo una muy buena acogida en la última edición del Festival de Cine Independiente de Sundance.