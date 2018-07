“Mission: Impossible – Fallout” registra el mejor estreno de la saga

Los Ángeles, 30 jul (EFE).- “Mission: Impossible – Fallout”, la sexta entrega de la saga de acción protagonizada por Tom Cruise, registró este fin de semana el mejor estreno hasta ahora de la franquicia, con una recaudación estimada de 61,5 millones de dólares en el país.



Esa marca supera los 57,8 millones de dólares amasados por “Mission: Impossible II” en 2000.



En la cinta, el equipo que trabaja con el agente Ethan Hunt (Cruise) lleva a cabo una operación de alto riesgo que les llevará por París, Londres y la región de Cachemira para evitar un ataque terrorista global.



Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Alec Baldwin, Rebecca Ferguson, Angela Bassett y Vanessa Kirby completan el reparto del filme dirigido y escrito por Christopher McQuarrie.



“Mamma Mia! Here We Go Again” obtuvo la segunda plaza con 15,2 millones de dólares.



Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth y Amanda Seyfried regresan en esta película que vuelve a apostar por las canciones del grupo sueco ABBA.



La cinta incluye a Cher en un pequeño papel y relata la juventud de Donna, el personaje de Streep en la obra original, ahora interpretado por la joven Lily James.



El tercer puesto fue para la película de acción “The Equalizer 2”, con 14 millones de dólares.



En el filme, el personaje de Denzel Washington, un agente retirado especializado en operaciones clandestinas para el Gobierno, debe emplear toda su destreza para hacer frente a un grupo de asesinos implacables con una relación muy estrecha con su pasado.



“Hotel Transylvania 3: Summer Vacation” se colocó en la cuarta posición con 12,3 millones de dólares.

Embarcada en un crucero de lujo, la protagonista, Mavis (Selena Gómez), ha convencido a su padre, Drácula (Adam Sandler), para que la acompañe y se tome un respiro. Allí, el conde conocerá a una mujer de la que se enamora, sin saber que, en realidad, tiene oscuras intenciones.



Por último, “Teen Titans GO! to the Movies” recaudó 10,5 millones de dólares desde el quinto lugar.



En la obra, un villano con un maquiavélico plan para dominar el mundo se enfrentará a cinco superhéroes adolescentes que sueñan con convertirse en estrellas de Hollywood.



Kristen Bell, Nicolas Cage, Tara Strong y Will Arnett prestan sus voces a los personajes en la versión original.