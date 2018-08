SICARIO: DAY OF THE SOLDADO en Blu-ray™ & DVD el 2 de Octubre

CULVER CITY, Calif. (13 de agosto de 2018) – Experimenta toda la acción y las mejores escenas de vértigo con uno de los thrillers más taquilleros del año, SICARIO: DAY OF THE SOLDADO, cuando la película debute en las plataformas digitales y puedas canjearla en la aplicación ‘Movies Anywhere App’ el 18 de septiembre y desembarque en 4K Ultra HD™/Blu-ray™, Blu-ray y DVD el 2 de octubre de la mano de Sony Pictures Home Entertainment.

Sumérgete en el despiadado mundo de la guerra contra las drogas con las interpretaciones explosivas del ganador de un Premio de la Academia®, Benicio del Toro (Mejor Actor Secundario, Traffic, 2001), y el nominado a un Premio de la Academia®, Josh Brolin (Mejor Actor Secundario, Milk, 2009) cuando los protagonistas de Sicario recreen la guerra contra el narcotráfico en la frontera. Dirigida por Stefano Sollima (“Gomorrah”) y escrita por el nominado al Premio de la Academia®, Taylor Sheridan (Mejor Guion Original, Hell or High Water, 2016; Sicario), esta intensa y oscura entrega también está protagonizada por Isabela Moner (Transformers: The Last Knight), Jeffrey Donovan (de la serie televisiva “Fargo”), Elijah Rodríguez (Book of Life) y la nominada al Premio de la Academia®, Catherine Keener (Mejor Actriz Secundaria, Capote, 2006; Mejor Actriz Secundaria, Being John Malkovich, 2000).

El lanzamiento en Blu-ray, DVD y Digital de SICARIO: DAY OF THE SOLDADO contiene tres reportajes con escenas entre bastidores. Los amantes de la serie original de Sicario pueden aprender por qué esta emocionante y nueva entrega necesitaba ser contada en “From Film to Franchise: Continuing The Story” y pueden descubrir más detalles de la versión de la película de Sollima, las escenas de acción más intensas y las conexiones con el mundo real en “An Act of War: Making Sicario: Day of the Soldado“. “The Assassin and the Soldier: The Cast and Characters” cuenta con los comentarios de Del Toro y Brolin en una conversación sobre cómo sus respectivos personajes, Matt y Alejandro, han evolucionado en la película y sobre el papel que ha desempeñado el resto del reparto.

Con personajes creados por Sheridan, SICARIO: DAY OF THE SOLDADO cuenta con Ellen H. Schwartz, Richard Middleton y Erica Lee como productores ejecutivos. El largometraje está producido por Basil Iwanyk, Edward L. McDonnell, Molly Smith, Thad Luckinbill y Trent Luckinbill.

Sinopsis :

SICARIO: DAY OF THE SOLDADO marca el comienzo de un nuevo episodio de la serie. No hay reglas en la guerra contra las drogas – y mientras los cárteles se dedican al tráfico de terroristas en la frontera estadounidense, el agente federal Matt Graver (Josh Brolin) recurre al misterioso Alejandro (Benicio Del Toro), cuya familia ha sido asesinada por un cártel, en un acto que recrudecerá la guerra de manera perversa. Alejandro secuestra a la hija del líder del cártel provocando el estallido del conflicto – pero cuando la joven se convierte en un ‘daño colateral’, su destino quedará pendiendo de dos hombres que comenzarán a cuestionar las verdaderas intenciones de la batalla que encarnan.

Contenido adicional del Blu-ray, DVD y Digital:

“From Film to Franchise: Continuing the Story”

“An Act of War: Making Sicario: Day of the Soldado“

“The Assassin and the Soldier: The Cast & Characters”

Contenido adicional del 4K Ultra HD:

La película cuenta con Dolby Vision de Alto Rango Dinámico (HDR) y sonido Dolby Atmos

La película y el contenido adicional también vienen en Blu-ray en alta definición

SICARIO: DAY OF THE SOLDADO tiene una duración aproximada de 123 minutos y está clasificada R por escenas de gran violencia, imágenes sangrientas y expresiones lingüísticas ofensivas.

La aplicación digital Movies Anywhere simplifica y mejora la colección de películas digitales al permitir al consumidor acceder y canjear sus películas digitales favoritas en un único lugar a través de minoristas participantes. Los consumidores pueden canjear también códigos que aparecen en las copias digitales de paquetes de Blu-ray™y DVD de aquellos estudios adheridos a esta promoción, así como pueden descargar digitalmente o ver películas a través de Movies Anywhere. Movies Anywhere está disponible solo en Estados Unidos.

