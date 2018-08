Rusia avisa a EE.UU. de que se agota el tiempo para la firma de un nuevo acuerdo de desarme

Moscú, 20 ago (EFE).- Rusia advirtió hoy a EEUU de que se agota el tiempo para la firma de un nuevo acuerdo de desarme nuclear START, después de que ese asunto fuera tratado por los mandatarios de ambos países en la cumbre de mediados de julio en Helsinki.



“Parece que hasta el año 2021 falta mucho, pero no es así. Literalmente está a las puertas”, dijo Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores, a medios locales.



Riabkov recordó que el tratado, que se firmó en 2010 en Praga, “contempla la posibilidad de su prolongación por otros cinco años”.



“¿Por qué no se aprovecha esa opción? No podemos decir aún con seguridad por qué, pero, lamentablemente, no hay reacción”, comentó.



El diplomático dijo desconocer si EEUU aún no tiene una postura formada al respecto, carece de un equipo que pueda encargarse de este asunto o espera el momento conveniente para hacer pública su posicionamiento.



“El diálogo es una necesidad. No podemos hacer como que todo va bien y que las dificultades se superarán y los problemas se solucionarán por sí mismos. Al contrario, las dificultades en materia de control de armamento y en la esfera de la estabilidad se acumulan”, indicó.



El nuevo asesor de seguridad nacional de EEUU, John Bolton, no ha escondido sus críticas al tratado START -que redujo en un 30 % las cargas nucleares- al considerar que su firma fue un “error”.



Precisamente, Bolton abordará ese asunto con su colega ruso, Nikolái Patrushev, la próxima semana en Ginebra.

El tratado, suscrito entre los entonces presidentes de Rusia, Dmitri Medvédev, y EEUU, Barack Obama, busca limitar el arsenal nuclear de las dos potencias de forma paritaria.



Riabkov acusó hoy también a EEUU de violar el tratado de eliminación de misiles nucleares de medio y corto alcance (INF), que data de 1987, mientras Washington dice tener pruebas de que Moscú ha hecho lo mismo.



“No vamos a ninguna parte”, comentó el funcionario ruso, quien mencionó entre las violaciones el despliegue de armamento estratégico en Rumanía y pronto en Polonia como parte del escudo antimisiles estadounidense.



Además, denunció los intentos de Washington de lograr por todos los medios la hegemonía en el espacio, incluso en el ámbito militar.