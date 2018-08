2-3. Después de ganar el juego anterior el SJ Earthquakes es derrotado por el equipo visitante

Por Eliana Céspedes

Fotos por Erick Castellón

San José, CA, 25 de agosto.- Los San José Earthquakes recibieron en casa, el estadio Avaya, a los Vancouver Whitecaps en un encuentro que parecía darles la ventaja a los dueños de casa con un 2-0, pero que se volteó en la segunda mitad, ya que Vancouver Whitecaps FC regresó con fuerza para asegurar su victoria por 3-2.

La acción empezó a los siete minutos del juego con los Quakes gracias a su jugador Jahmir Hyka que octuvo la asistencia por parte Nick Lima, para luego hacer la anotación. Pero eso no quedó allí, 10 minutos después, Danny Hoesen recibió una falta justo de la zona de peligro que se cobró con penal, el tiro lo hizo Erickson quien sin ningún problema anotó el segundo gol para su equipo.

Lamentablemente en el fútbol todo puede pasar y nada está cantando. Los Whitecaps lucharon por conseguir un salvavidas, pero su fortuna se convirtió en su mejor racha de la noche, cuando el tiro libre del peruano Yordy Reyna desde fuera del área atravesó la pared de los Quakes y venció a Andrew Tarbell. Dos minutos más tarde, Cristian Techera empató el partido con un gol fuera del contraataque para cambiar por completo la complexión del proceso.

A partir de ahí, solo se hicieron más fuertes, ya que Vancouver tomó la ventaja en el minuto 68’ en otro contraataque, con Reyna enviando un centro bajo a Kei Kamara, el delantero tocando el tiro para poner el 3-2. Un resultado que los San José Earthquakes deberían analizar ¿qué es lo que sigue fallando? ¿por qué los Quakes no se pueden liberar de tanta mala racha? No hay razón para que San José juegue con los mismos jugadores que han demostrado que siguen dando los mismos resultados. En este momento, la alineación de Quakes debería dar un cambio drástico y hacer varios ajustes, una espera que hasta ahora no hay señal por ningún lado. Los fans quieren resultados y ver jugar más a su jugador estrella Chris Wondolowski, así como verlo obtener el récord.

SJ no está llegando a los playoffs. La mayor cantidad de puntos que pueden tener al final de la temporada es de 44 puntos, suponiendo que ganen los 9 partidos restantes. Es hora de cambiarlo, jugar en su banquillo y reservas a partir de ahora hasta el final de la temporada y comenzar a pensar en la próxima.

Los San José Earthquakes enfrentarán al FC Dallas, presentado por CEFCU, el miércoles 29 de agosto en el Avaya Stadium, comenzando a las 7:15 p.m. PT. El partido se transmitirá en vivo por NBC Sports California, KNBR 1050 y 1370 KZSF.

MLS Regular Season – San Jose Earthquakes 2-3 Vancouver Whitecaps FC

Attendance: 16,326

Scoring Summary: SJ – Jahmir Hyka (unassisted) 7; SJ – Magnus Eriksson (penalty) 18; VAN – Yordy Reyna (unassisted) 59; VAN – Cristian Techera (Kei Kamara) 61; VAN – Kei Kamara (Yordy Reyna, Aaron Maund) 68.

Misconduct Summary: SJ – Anibal Godoy (caution) 30; VAN – Yordy Reyna (caution) 51; VAN – Felipe (caution) 52; VAN – Marcel de Jong (caution) 52.

SAN JOSÉ EARTHQUAKES: Andrew Tarbell; Joel Qwiberg (Dominic Oduro 82), Florian Jungwirth, Guram Kashia, Nick Lima; Anibal Godoy, Luis Felipe; Jahmir Hyka (Chris Wehan 65), Vako, Magnus Eriksson (Chris Wondolowski 69); Danny Hoesen.

SHOTS: 16; SHOTS ON TARGET: 3; SAVES: 3; FOULS: 14; CORNER KICKS: 7; OFFSIDES: 0.

VANCOUVER WHITECAPS FC: Stefan Marinovic; Jakob Nerwinski, Aaron Maund, Marcel de Jong (Nicolas Mezquida 56), Kendall Waston; Alphonso Davies, Russell Teibert, Cristian Techera, Felipe (Aly Ghazal 55), Yordy Reyna; Kei Kamara (Erik Hurtado 72).