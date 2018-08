California avanza para usar energía 100 % limpia en el año 2045

Washington, 28 ago (EFEUSA).- La Asamblea de California aprobó hoy una ley que tiene como objetivo que ese estado obtenga toda su energía de fuentes renovables para el año 2045 y que establece otras metas de energía limpia a medio plazo.



El proyecto de ley SB-100 fue autorizado hoy por la Asamblea californiana y ahora se dirige al Senado para ser sometido a voto próximamente.



En caso de que la legislación sea aprobada por la Cámara Alta estatal y firmada por el gobernador, el demócrata Jerry Brown, California se convertirá en el segundo estado en tener esa meta para 2045, después de que Hawái haya oficializado ya ese plan.

Hasta ahora, Brown no se ha posicionado públicamente sobre esta ley, pero sí ha dado el visto bueno a otras medidas legislativas relacionadas con el cambio climático.



El autor del proyecto de ley, el también demócrata Kevin de León, señaló que esta “es una gran victoria para el estado de California”.



“Es una victoria para el aire limpio y para atacar al cambio climático y la devastación que está causando”, añadió de León en declaraciones al diario Los Ángeles Times.



Este compromiso con la energía limpia, de acuerdo al texto, provocará que California use electricidad “completamente libre de emisiones de dióxido de carbono”.



La ley, que ha tenido la oposición del sector más conservador de la legislatura californiana, también determina nuevas metas de energía limpia en California para el año 2030, al pasar desde el 50 % que se tenía marcado hasta un 60 % del total.

California Assembly passes bill to require 100 percent clean energy by 2045

The California State Assembly on Tuesday passed a bill that will require the state to obtain 100 percent of its power from renewable sources by 2045 and will establish other goals to use clean energy in the medium term.



Bill SB-100 was approved on Tuesday by the California State Assembly and is now proceeding to a vote in the State Senate.



If the Senate approves the proposed law, California will become the second state in the United States to fully use clean energy by 2045 after Hawaii, which formalized its plan earlier.



The bill also provides that by 2030 the use of clean energy in California must reach at least 60 percent in total, instead of the previously set 50 percent goal.



Until now, the Californian State Governor Jerry Brown has not publicly taken a position on the bill, but he did give his approval to other measures to combat climate change.



Democrat Kevin de Leon, the member of the California State Senate who proposed the bill, said that “this is a huge victory for the state of California.”



“It’s a victory for clean air. It’s a victory to tackle climate change and the devastation that it’s leaving in its wake,” de Leon told Los Angeles Times.



This commitment to clean energy, according to the proposed law, will stipulate that California use electricity completely free from carbon dioxide emissions.



The bill has been opposed by most conservative members of the California State Assembly.