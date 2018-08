Chris Wondolowski anota el gol ganador para SJ Earthquakes y vencen 4-3 a FC Dallas

Por Eliana Céspedes

Fotos por Erick Castellón

San José, CA. 29 de agosto.- El jugador Valeri “Vako” Qazaishvili de los San José Earthquakes, anotó dos goles, y junto a sus compañeros Magnus Eriksson y Chris Wondolowski ayudan a sumar el marcador para derrotar al FC Dallas por 4-3, el miércoles por la noche en el estadio Avaya para obtener su primera victoria en casa desde la apertura de la temporada hace casi seis meses.

El capitán de los Quakes, Chris Wondolowski anotó el gol ganador para su equipo a mediados de la segunda mitad después de que Dallas, líderes de la Conferencia Oeste, se hubiera peleado dos veces para igualar. Fue el octavo gol de la temporada del capitán y el 142 de su carrera, lo que lo ubica dentro de los tres puntos del récord de todos los tiempos de Landon Donovan en la MLS.

A pesar que el juego no comenzó favorecedor para San José, puesto que los visitantes no tardaron en atacar en el minuto 8’, un cabezazo de Shea Salinas no permitió que Michael Barrios reinara libremente detrás de la línea defensiva. El arquero Andrew Tarbell le quitó la cruz al área, pero el balón rodó rápidamente hacia la parte superior del área para que Maxi Urruti hiciera el primer gol de la noche.

El juego se nivelaría con una respuesta de inmediato por parte de los SJ Earthquakes. Los FC Dallas cometieron un error defensivo lo que ayudó al jugador Vako a anotar el empate y nivelar el juego 1-1 con la asistencia de Eriksson. Minutos más tarde, Vako tomó el asunto en sus propias manos, en el corazón de la defensa FCD. Una desviación fortuita del balón liberó a Vako para que sin nada lo detuviera romper la portería y anotar un segundo gol.

Al salir del descanso, FC Dallas cambió al delantero Tesho Akindele por Santiago Mosquera, y ese cambio haría diferencia. Ya en el minuto 51’ después de recoger un balón de Urruti y eludir a Guram Kashia en la parte superior del área, Mosquera conectó un disparo desde la pierna de Tarbell al fondo de la red que empató el juego a 2-2.

La sorpresa de los Quakes y ver a un equipo motivado haría que se reagruparan para atacar y a los pocos minutos recuperaron el liderazgo. Wondolowski desempeñando el papel de proveedor por el centro, le daría el pase a Eriksson para un tiro desde la distancia que que fue imposible de parar, con lo que los dueños de casa se imponían 3-2. La ventaja demostró ser temporal ya que Dallas devolvió el golpe en el minuto 58’ a través de Dominique Badji. El ex delantero de Colorado, se supo meter por por la defensa central de los Quakes y conectó a casa desde corta distancia un pase al otro lado de la caja de Reggie Cannon para anotar el empate 3-3.

Y como en el fútbol nada está perdido hasta el final….el capitán de los Quakes, Chris Wondolowski le regaló a sus fans el grito de gol y la victoria para su equipo, marcando el gol número 40 de su carrera como anotador, empatado con Jeff Cunningham por el segundo mejor en la historia de la MLS, uno detrás del líder de todos los tiempos, Donovan.

El triunfo de SJ Earthquakes en este encuentro con FC Dallas rompió una racha de 179 días sin ganar en casa, la más larga en la historia de la franquicia, así que fue un alivio que al final del partido, los Quakes pudieran ver el marcador con resultado a su favor.

San José Earthquakes ahora viajará a Vancouver para enfrentarse a Whitecaps FC el sábado 1 de septiembre en BC Place, comenzando a las 7 p.m. PT. El partido se transmitirá en vivo en el área de NBC Sports Bay, KNBR 1050 y 1370 KZSF.

MLS Regular Season

San José Earthquakes 4 -3 FC Dallas – Attendance: 15,648

Scoring Summary: DAL – Maximiliano Urruti (unassisted) 8; SJ – Vako (unassisted) 15; SJ – Vako (unassisted) 42; DAL – Santiago Mosquera (Maximiliano Urruti) 51; SJ – Magnus Eriksson (Chris Wondolowski) 54; DAL – Dominique Badji (Reggie Cannon, Maximiliano Urruti) 58; SJ – Chris Wondolowski (Vako) 62.

Misconduct Summary: None.

SAN JOSÉ EARTHQUAKES: Andrew Tarbell; Shea Salinas, Florian Jungwirth, Guram Kashia, Nick Lima; Anibal Godoy, Luis Felipe; Jahmir Hyka (Danny Hoesen 87), Vako, Magnus Eriksson (Jimmy Ockford 77); Chris Wondolowski (Dominic Oduro 90+2).

SHOTS: 13; SHOTS ON TARGET: 6; SAVES: 2; FOULS: 6; CORNER KICKS: 3; OFFSIDES: 2.

FC DALLAS: Jimmy Maurer; Marquinhos Pedroso, Reggie Cannon, Matt Hedges, Maynor Figueroa; Michael Barrios, Jacori Hayes (Cristian Colman 82); Tesho Akindele (Santaigo Mosquera 45), Maximiliano Urruti, Victor Ulloa; Dominique Badji (Pablo Aranguiz 76).

SHOTS: 15; SHOTS ON TARGET: 4; SAVES: 2; FOULS: 8; CORNER KICKS: 5; OFFSIDES: 4.