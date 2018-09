4-0. Chile, clasificado para la Concacaf Francia 2019, cae frente a EE.UU.

Por Eliana Céspedes

Fotos por Erick Castellón

San José, CA. 4 de septiembre – El estadio Avaya de San José fue centro del duelo para el encuentro amistoso internacional de los equipos de fútbol de mujeres de Estados Unidos y Chile. La selección estadounidense goleó 4-0 a la roja chilena, en camino de preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA – Francia 2019.

Las estadounidenses dominaron de principio a fin y se repartieron los goles en cada tiempo. En el primer tiempo, Mallory Pugh (34′) y Tobin Heath (38′), y en la parte final la gran estrella Carli Lloyd a los 47′ y 93′ (al tercer minuto del tiempo extra).

Cabe resaltar que a pesar de que Chile no ganó el duelo ya está adentro y clasificado para la Copa Mundial Femenina 2019, en virtud de su segundo puesto en la Copa América Femenina 2018, mientras que los Estados Unidos esperan aún alcanzar su boleto para el torneo de verano en Francia en el Campeonato Femenino Concacaf el próximo mes.

Estados Unidos juega lo que serán los partidos finales antes del Campeonato Femenino CONCACAF 2018 en octubre en la búsqueda de un puesto en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 en Francia.

“Hay una gran variedad de estilos en nuestro grupo”, dijo Ellis coach del equipo estadounidense, “así que jugar contra un equipo sudamericano con ese estilo en el que quieren mantener el balón fue una buena preparación en términos de nuestros oponentes”.

Estados Unidos buscará ganar un lugar en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 cuando comience su participación en el Grupo A en el Campeonato Femenino Concacaf 2018, que se jugará del 4 al 17 de octubre. Estados Unidos abre su calendario de clasificación el 4 de octubre contra México (7:30 p.m. ET), enfrenta a Panamá el 7 de octubre (5 p.m. ET) y luego termina el juego grupal contra T & T el 10 de octubre (7:30 p.m. ET) con los tres juegos que se juegan en Sahlen’s Stadium en WakeMed Soccer Park en Cary, NC

– U.S. Women’s National Team Match Report –

Match: U.S. Women’s National Team vs. Chile

Date: September 4, 2018

Competition: International Friendly

Venue: Avaya Stadium; San Jose, Calif.

Kickoff: 7 p.m. PT

Attendance: 14,340

Weather: 70 degrees; Clear

Scoring Summary: 1 2 F

USA 2 2 4

CHI 0 0 0

USA – Mallory Pugh (Tobin Heath) 34th minute

USA – Tobin Heath (Tierna Davidson) 38

USA – Carli Lloyd (Tobin Heath) 47

USA – Carli Lloyd (Crystal Dunn) 90+3

Lineups:

USA: 24-Ashlyn Harris; 5-Kelley O’Hara (19-Crystal Dunn, 31), 7-Abby Dahlkemper, 12-Tierna Davidson, 14-Casey Short; 2-Julie Ertz (4-Becky Sauerbrunn, 74), 16-Rose Lavelle (9-Lindsey Horan, 61), 25-McCall Zerboni (6-Morgan Brian, 5); 11-Mallory Pugh (10-Carli Lloyd, 46), 13-Alex Morgan (capt.), 17-Tobin Heath (8-Amy Rodríguez, 61)

Subs not used: 1-Alyssa Naeher

Head coach: Jill Ellis

CHI: 1-Christiane Endler; 2-Rocío Soto (15-Su Helen Galaz, 60), 3-Carla Guerrero, 4-Francisca Lara (16-Ana Gutiérrez, 71), 6-Claudia Soto, 8-Karen Araya (21-Maria Jose Urrutia, 89), 10-Yanara Aedo, 11-Yesenia Lopez (19-Javiera Grez, 79), 13-Bárbara Santibáñez (20-Daniela Zamora, 46), 17-Geraldine Leyton, 18-Camila Saez

Subs not used: 12-Natalia Campos, 7-Maria Jose Rojas, 9-Maryorie Hernandez, 14-Fernanda Pinilla

Head coach: José Letelier

Stats Summary: USA / CHI

Shots: 24 / 4

Shots on Goal: 12 / 1

Saves: 1 / 8

Corner Kicks: 6 / 0

Fouls: 8 / 9

Offside: 5 / 2

Misconduct Summary:

None

Officials:

Referee: Christina Unkel (First Half) / Karen Abt (Second Half) (USA)

Assistant Referee 1: Alicia Messer (USA)

Assistant Referee 2: Brooke Mayo (USA)

4th Official: Karen Abt (First Half) / Christina Unkel (Second Half) (USA)

Budweiser Woman of the Match: Carli Lloyd