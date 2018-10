Bruno Mars acelera el ritmo de la F1 con un vibrante espectáculo en Texas

Austin (EEUU), 20 oct (EFE).- El cantante, compositor y productor musical Bruno Mars ofreció un frenético concierto junto a su banda, celebrado en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), en el que público no paró de bailar y disfrutar con las canciones del talento hawaiano.



Este fin de semana, la capital texana alberga el espectáculo de la Fórmula 1 con la decimoctava prueba del campeonato, una ocasión en la que la organización decidió combinar motor y música, con la presencia de dos estrellas internacionales como Mars y Britney Spears -que actuará mañana domingo-.



Peter Gene Hernández, conocido artísticamente como Bruno Mars, salió al escenario cargado de energía contagiado por la velocidad de los monoplazas, e interpretó uno de sus temas más recientes, “Finesse”, cuya versión junto a la rapera Cardi B alcanza casi 500 millones de visitas en la plataforma YouTube.



Saltando de un lado al otro del escenario, vestido con una gorra y una camisa beisboleras, el cantante no borró su característica sonrisa en ningún momento de la noche texana, demostrando que la simbiosis con sus músicos y el público es innegable.



“Treseaure” y “Locked out of heaven” fueron algunos de los temas más aclamados por el público, al que pareció no importarle que tuviera que disfrutar de las notas de Mars sobre el barrizal originado en por las fuertes lluvias que han caído en Austin en las últimas semanas.



La velada tuvo tiempo para casi todo, así pues de los fuegos artificiales del inicio, el polifacético artista pasó a exhibir su lado más romántico cuando sonó “Marry you”.



Junto a su guitarra, uno de los instrumentos con los que Mars demostró su destreza musical, mantuvo el ritmo pausado de sus melódicas canciones que la audiencia cantaba a capela, mientras el cantante daba protagonismo a varios de sus músicos.



Con el último acorde de guitarra, volvió el agitado ritmo del cantante estadounidense que rodeado una vez más de su grupo, deleitó a los presentes con un tema de estilo rock.



“No puedo oíros, manos arriba si se quieren divertir. Sé que hace un poco de frío esta noche en Texas, así que vamos a calentar el ambiente bailando todos juntos hasta el final”, animó Mars.



Y el final llegó con el inconfundible “Upton Funk”, quizás el tema más escuchado de todo su repertorio; además de una nueva oportunidad para que las dotes de baile del hawaiano se adueñen del escenario.



Un éxtasis de alegría que concluyó con más pirotecnia ante el delirio local y que supuso el epílogo de la jornada en la capital texana, que mañana que la cantante británica Britney Spears tome el relevo justo después de la carrera de F1.



En el plano deportivo, el también británico Lewis Hamilton puede obtener su quinta corona mundial en el campeonato de Fórmula 1 si obtiene la victoria en el circuito de Austin y su rival por el título, el alemán Sebastian Vettel, finaliza en tercera posición o peor.



En la clasificación de hoy, el piloto de Reino Unido marcó el mejor tiempo de la sesión y se acerca un poco más hacia su objetivo, ya que además ‘Seb’ fue penalizado con tres posiciones por no respetar la velocidad con bandera roja en pista y partirá desde el quinto puesto de la parrilla.