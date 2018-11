At least 13 dead in California shooting

Los Angeles, Nov 8 (EFE).- At least 13 people, including a responding police officer, died in a shooting at a Southern California country music bar that was hosting a university student night.

The suspect – whom local media, citing police, identified as 29-year-old Ian Long – also died. It is unclear if he was shot and killed or took his own life.

The suspect started shooting inside the Borderline Bar and Grill in Thousand Oaks, California – about 55 kilometers (34 miles) west of Los Angeles – at around 11.20 pm Wednesday night when hundreds of people were inside.

Witnesses told local media that the man, who was heavily tattooed and dressed in black, fired indiscriminately.

At least 12 other people were injured, according to Ventura County Sheriff Geoff Dean, who said his “number two,” Sgt. Ron Helus, was among those killed late Wednesday night.

Helus had been with the force for 29 years and had intended to retire in the coming year.

Dean, who said authorities cannot yet say if there was a terrorism link or not, told reporters that most of the people inside the establishment were between the ages of 19 and 26.

One witness said the shooting touched off a panic inside the bar and that some people tried to escape through the windows.

Others said the shooter was armed with a semi-automatic weapon and shot a bouncer and a cashier upon arriving at the establishment.

The attacker also apparently threw smoke grenades while firing dozens of gunshots. When a SWAT team arrived, the suspect was already dead.

Among those inside the bar on Wednesday night were a number of students from nearby Pepperdine University.

Thousand Oaks consistently ranks as one of the safest cities in the US.

The president of the United States on Thursday hailed police officers’ bravery in confronting the gunman.

“Great bravery shown by police,” Donald Trump wrote on Twitter. “California Highway Patrol was on scene within 3 minutes, with first officer to enter shot numerous times. That Sheriff’s Sergeant died in the hospital. God bless all of the victims and families of the victims. Thank you to Law Enforcement.”

Al menos trece muertos, incluido un policía, en tiroteo en bar de California

Los Ángeles, 8 nov (EFE).- Al menos trece personas, incluido un policía, murieron hoy en un tiroteo en un bar de la localidad californiana de Thousand Oaks donde se celebraba una fiesta juvenil, informaron las autoridades.

El autor del tiroteo, cuyos motivos se desconocen, también murió en el incidente, registrado en la sala de baile del bar Borderline, a unos 55 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, que dejó también una docena de heridos.



Geoff Dean, el sheriff del condado de Ventura, donde se encuentra el local, informó de que su “número dos” es uno de los fallecidos en el tiroteo, que se produjo a última hora del miércoles.



El ayudante del sheriff muerto fue identificado como Ron Helus, que falleció en el hospital al que había sido trasladado tras recibir varias heridas de bala al ingresar al lugar del suceso.



Entre los muertos al parecer también se encuentra el propio autor del suceso, sin que aún se sepa si le dispararon o si se quitó la vida tras ocasionar la matanza.



“No tenemos idea si hay una vinculación terrorista o no”, aseguró el sheriff, quien indicó a los periodistas que en la mayor parte de las personas que se encontraban en el local en ese momento eran jóvenes de entre 19 y 26 años.



Según la cadena NBC, que citó fuentes policiales, el supuesto autor del tiroteo fue identificado como Ian Long, un hombre blanco de 29 años con numerosos tatuajes en el cuerpo y que llegó al bar Borderline en un coche propiedad de su madre.



Según esas fuentes, el presunto autor no pronunció palabra alguna mientras perpetraba el ataque.



Las informaciones sobre un tiroteo en el Thousand Oaks Bar and Grill, que se ubica en una zona considerada muy segura y en el que había centenares de personas en el momento del incidente, surgieron hacia las 23.20 horas (7.20 GMT).



Según los testigos, se escucharon varios disparos en el interior del local, lo que provocó el pánico y que muchos de los clientes se abalanzaran a la salida mientras otros buscaban refugio.



“La gente trataba de salir por las ventanas”, relató un testigo.



Inmediatamente se despacharon equipos tácticos de la policía y del FBI, ambulancias y vehículos de los servicios de emergencia, además de coches patrulla de la Oficina del Sheriff, para atender a los heridos, al tiempo que se acordonaba la zona por cuestiones de seguridad.



“Por favor, aléjense del área. Incidente de seguridad en activo. Se informa de múltiples heridos. Los detalles aún se desconocen”, indicaron los bomberos en Twitter tras el incidente.



Algunas televisiones locales mostraron imágenes de parroquianos del bar sacando heridos para que fueran atendidos por los equipos de emergencia afuera del local.



Según algunos testigos del incidente, el autor de los disparos fue un hombre armado con un arma semiautomáticas, vestido todo de negro, que entró en el local disparando al portero del establecimiento y a la cajera, dos personas jóvenes.



Según algunas personas, el individuo también llevaba barba y sombrero.



Al parecer el atacante lanzó también granadas de humo mientras disparaba decenas de tiros, y cuando la policía pudo entrar al lugar ya se encontraba muerto.



En un mensaje de Twitter, el presidente estadounidense, Donald Trump, destacó la rapidez de reacción y la “gran valentía” mostrada por la policía al enfrentarse al autor del tiroteo.



“Gran valentía mostrada por la policía. La Patrulla de Carretera de California estaba en la escena de los hechos en tres minutos, y el primer agente en entrar disparó en numerosas ocasiones. Ese ayudante del sheriff murió en el hospital. Dios bendiga a todas las víctimas y familiares de las víctimas”, dijo Trump en el mensaje.



El mandatario aseguró que había sido “totalmente informado” sobre lo ocurrido, y señaló que el autor también se encontraba entre los muertos.



En el local, el más grande de música en vivo de la zona y especializado en música “country”, aunque enm él también se llevan a cabo espectáculos con comediantes, y en el momento del tiroteo se celebraba una fiesta para universitarios.



Madeline Carr, editora del periódico estudiantil Pepperdine Graphic, explicó a la cadena CNN que el bar es “un lugar divertido para bailar”.



Las autoridades trabajan ahora para determinar la identidad del atacante y sus motivos.

Thousand Oaks, unos 55 kilómetros al nordeste del centro de Los Ángeles, es un barrio situado en un área considerada segura y que se ubica no muy lejos los barrios acomodados de Calabasas y Malibú.