Los peloteros latinoamericanos se llevan 10 Bates de Plata

Nueva York, 8 nov (EFE).- La destacada aportación ofensiva de los peloteros latinoamericanos durante la temporada regular del 2018 en el béisbol de las Grandes Ligas quedó reflejada hoy con los 10 Bates de Plata que ganaron, seis en la Liga Americana y cuatro en la de la Nacional.



El galardón, presentado por Louisville Slugger, reconoce a los mejores bateadores en cada posición en ambas ligas.

Los entrenadores y dirigentes de los equipos de las Grandes Ligas votan cada temporada por los jugadores que para ellos han tenido la mejor producción en el Joven y Viejo Circuitos.



Las votaciones son basadas en una combinación de estadísticas ofensivas incluyendo promedio, porcentaje de embasarse y slugging.



También se toman en cuenta sus evaluaciones generales del valor ofensivo de un jugador. Los pilotos y entrenadores no pueden votar por los integrantes de sus propios equipos.



Dentro de la Liga Americana, los peloteros latinoamericanos que se llevaron el premio de Bate de Palta fueron los venezolanos, el receptor Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City y el segunda base José Altuve, de los Astros de Houston.



El primera base cubano José Abreu, de los Medias Blancas de Chicago; el dominicano José Rámirez, tercera base de los Indios de Cleveland, junto con su compañero, el campocorto puertorriqueño Francisco Lindor también se lo llevaron.



Mientras que el bateador designado de los Medias Rojas de Boston, J.D. Martínez, de origen cubano, completó la lista de los peloteros latinoamericanos de la Liga Americana que se llevaron el galardón.



Los jardineros Mookie Betts, de los Medias Rojas y Mike Trout, de los Angelinos de Los Angeles, también ganaron el Bate de Plata.



Dentro de la Liga Nacional, los latinoamericanos que se llevaron el Bate de Plata fueron el segunda base de los Cachorros de Chicago, Javier Báez; el antesalista, también de origen boricua, Nolan Arenado, de los Rockies de Colorado; el jardinero venezolano David Peralta, de los Diamondbacks de Arizona, y su compatriota Germán Márquez, de los Rockies.

Lista completa de los ganadores de los Bates de Plata:

– Liga Americana:

C: Salvador Pérez (Reales)

1B: José Abreu (Medias Blancas)

2B: José Altuve (Astros)

3B: José Ramírez (Indios)

SS: Francisco Lindor (Indios)

OF: Mookie Betts (Medias Rojas)

OF: Mike Trout (Angelinos)

OF/BD: J.D. Martínez (Medias Rojas)

– Liga Nacional:

C: J.T. Realmuto (Marlins)

1B: Paul Goldschmidt (Diamondbacks)

2B: Javier Báez (Cachorros)

3B: Nolan Arenado (Rockies)

SS: Trevor Story (Rockies)

OF: Christian Yelich (Cerveceros)

OF: David Peralta (Diamondbacks)

OF: Nick Markakis (Bravos)

P: Germán Márquez (Rockies).