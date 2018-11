Mexican writer Fernando del Paso dies

Guadalajara, Mexico, Nov 14 (EFE).- Distinguished Mexican writer Fernando del Paso died here Wednesday, his family told EFE. He was 83.

“Yes, sadly I confirm the death of my father at 9:05 am today, Wednesday, Nov. 14,” daughter Paulina del Paso said.

The poet, narrator and diplomat died in a Guadalajara hospital.

Del Paso was honored in 2015 with Spain’s Cervantes Prize, regarded as the Spanish-speaking world’s equivalent of the Nobel Prize for Literature.

The author had been in delicate health after suffering several strokes.

His most emblematic novel was “Noticias del imperio” (1986, translated as “News from the Empire,” 2009), a monumental work that managed to masterfully recreate the 1864-1867 Mexican empire headed by Emperor Maximilian and his wife Carlota.

He was also the author of essays and plays such as “La muerte se va a Granada” (1998), inspired by the violent death of Spanish poet Federico Garcia Lorca.

Del Paso had been scheduled to participate in the 32nd edition of the Guadalajara International Book Fair, which starts on Nov. 24.

“The whole Mexican literary universe is mourning (…) I am moved by this very great loss that has hit me very directly,” fair director Marisol Schulz wrote Wednesday on Twitter.

El premio Cervantes mexicano Fernando del Paso muere a los 83 años

Guadalajara (México), 14 nov (EFE).- El escritor mexicano Fernando del Paso, premio Cervantes 2015, falleció hoy en la ciudad de Guadalajara, confirmaron a Efe sus familiares.

“Sí, tristemente confirmo el fallecimiento de mi padre a las 9.05 de la mañana (15.05 GMT), del día de hoy, miércoles 14 de noviembre”, anunció su hija Paulina del Paso.

El poeta, narrador y diplomático murió en un hospital de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, donde estaba hospitalizado.

Desde temprana hora de este miércoles comenzó a perder loa signos vitales, informaron fuentes de la

Universidad de Guadalajara, donde Del Paso (Ciudad de México, 1935) fungía como director de la Biblioteca Iberoamericana.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

El autor de “José Trigo”, quien fue el sexto mexicano en recoger un Cervantes, tenía un delicado estado de salud, después de que sufriera infartos cerebrales que afectaron su capacidad del habla y su motricidad.

La más emblemática de las novelas de Del Paso fue “Noticias del imperio” (1986), un trabajo monumental que logró recrear con maestría el efímero Imperio Mexicano encabezado por Maximiliano y Carlota (1864-1867).

Además, es autor de ensayos como “El coloquio de invierno, con Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez” (1992) o “Viaje alrededor del Quijote” (2004), y obras teatrales como “La muerte se va a Granada” (1998), inspirada en la muerte de Federico García Lorca.

Estaba previsto que Del Paso participara en la 32 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que comienza el 24 de noviembre.

En este evento literario, habría presentado la reedición de “La muerte se va a Granada” y habría participado en un homenaje a Juan José Arreola, a propósito del centenario de su nacimiento.

“Todo el universo literario mexicano está de luto (…) me uno conmovida a esta pérdida tan sensible que me ha pegado de manera muy directa”, aseveró la directora de la FIL, Marisol Schulz, en su cuenta de Twitter.

Se prevé que el autor sea homenajeado en Guadalajara en los próximos días.