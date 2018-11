Ocho consejos prácticos para vender su auto

Esta es la época del año, en que comienzan a allegar muchos modelos del 2019 a los concesionarios. Es un buen momento para comprar un auto nuevo del 2018, pues los fabricantes ofrecen incentivos a los autos del año que termina, pero al mismo tiempo, es buena ocasión para vender o donar nuestro auto viejo.

Ya sea a un concesionario como parte del intercambio, o a un comprador privado, hay cosas que debemos tener en cuenta para lograr sacarle el máximo a su antiguo auto a la hora de venderlo.

Aquí les dejamos con algunos consejos fáciles, par lograr mas $$$ por nuestro auto usado.

1-Todo entra por los ojos. Solucionar cualquier problema cosmético, es crucial. Invierta su tiempo y algo de dinero en una buena limpieza de la alfombra. Si tiene oportunidad y la pericia necesaria, remueva los asientos que pueda. La aspiradora posiblemente no sea suficiente. Use una maquina con champú de estar disponible.

El detallado interno así como el olor que despida el auto, serán cruciales para lograr una primera impresión aceptable. Si piensas que tu auto vale más de $1,500 dólares, no estaría mal considerar pagar por un detallado profesional o “detailing”.

2-Aun los que no saben nada sobre autos, de volada echan un vistazo a las llantas. Llantas demasiado desgastadas y descoloridas no causan buena impresión, y muchas veces con un poco de suerte, el precio de sustituirlas por unas usadas en buen estado no estará por encima de los $40 dólares por llanta.

3-Mantener y enseñar la mayor cantidad de registros con información de servicios al automóvil, también es muy beneficioso… ¿Cuándo fue la última vez que le cambiaron el aceite? Y… ¿el servicio de transmisión? Tener recibos de todos los mantenimientos, es un factor psicológico importante para demostrar que se ha cuidado adecuadamente el auto.

4-Hoy en día, sobran lugares para poner su auto en venta, desde los simples y poco costosos como Craigslist, o ponerle un aviso de “For Sale”, hasta los más complicados, como dejarlo a consignación o pagar para ponerlo en E-bay motors, u otros portales de internet. En cualquiera de los casos, algo es necesario: Saber el valor de su auto y presentarlo de la mejor forma.

5-Coloque el precio adecuado. Si pide demasiado puede que demore mucho en venderlo o quizás no lo venda del todo. Hay herramientas gratis como Kelly Blue Book (http://www.kbb.com/) donde podrás valorar tu auto con confianza.

Esto es importante incluso si se decide a entregar su auto usado al concesionario como “trade in” o recompra.

6-De nada vale que hayas pasado toda la tarde del domingo limpiando el auto y preparándolo para la veta, si cuando coloque las fotos en Internet, son de poca calidad y con planos incorrectos.

Los teléfonos modernos logran fotos de buena calidad. Si no tiene una buena cámara o teléfono, pida prestado y saque fotos llamativas. Tómese su tiempo y haga varias tomas desde el mismo ángulo para seleccionar la mejor.

7-¡Case la oportunidad! Vender un convertible en enero no será tarea fácil, sin embargo, un Pickup u otro auto con mejor tracción como AWD, 4WD, o 4×4 van a ser atractivos en el invierno cuando el hielo y la nieve se avecinan.

8-Cerrar el trato es el momento de mayor felicidad, pero no carente de importante. Recuerde que, un cheque puede demorar hasta una semana para saber si tiene fondos. Si el comprador no tiene efectivo, valla con él a una sucursal del mismo banco donde es emitido el cheque. No importan que le cobren algo, pero es garantía de que el cheque tiene respaldo.

Muy importante también es hacer el cambio de nombres en la parte posterior de la registración. Mientras solo su nombre aparezca allí, usted es responsable por TODO lo que suceda con este vehículo, incluyendo multas o accidentes.