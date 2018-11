Hallan ocho cuerpos más en incendios de California, donde ya hay 59 muertos

San Francisco, 14 nov (EFE).- Las autoridades locales informaron hoy del hallazgo de ocho cuerpos más en el gigantesco incendio que arde desde hace una semana en el norte de California y que, junto a otro que quema en el sur del estado, ya se han cobrado la vida de por lo menos 59 personas.



En declaraciones a los medios, el sheriff del condado de Butte, Kory Hornea, indicó que las ocho nuevas víctimas hacen ascender la cifra total de fallecidos en el “Camp Fire”, el más mortífero de la historia del estado, a 56, mientras que los otros tres muertos se produjeron en la conflagración del sur.



De los ocho cadáveres encontrados hoy, seis se hallaban en el interior de edificios y dos en el exterior.

Honea también indicó que 130 personas permanecen desaparecidas, y su oficina hizo pública una lista con los nombres, edades y lugares de residencia de 103 de ellas.



La mayoría de los desaparecidos reside en la población de Paradise, de 26.000 habitantes y que fue completamente engullida por las llamas.



La localidad se encuentra en la falda de la Sierra Nevada estadounidense, con un clima seco y soleado que en el último medio siglo ha atraído a muchos jubilados, lo que ha hecho que la población se triplicase en cincuenta años.



La mayoría de la gente que aparece en la lista de desaparecidos tiene más de 60 años.



El “Camp Fire” ha quemado un total de 10.321 edificios (8.650 de ellos hogares particulares), ha arrasado 55.846 hectáreas y los bomberos han logrado contenerlo en un 35 %.



El gobernador de California, Jerry Brown, y el secretario federal de Interior, Ryan Zinke, visitaron hoy la zona afectada y prometieron auxilio estatal y federal para ayudar en las tareas de recuperación.



En paralelo, la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles informó hoy del hallazgo de otro cuerpo, lo que aumenta a tres los muertos por el incendio bautizado como “Woolsey Fire”, que afecta, entre otras, las poblaciones de Malibú y Calabasas, en el sur de California.

Death toll in California wildfires rises to at least 59

San Francisco, USA, Nov 14 (EFE).- The death toll from wildifres in California jumped to 59 on Wednesday after eight more bodies were discovered on Wednesday in the north of the state, local officials said.

In statements to the media, the Butte County Sheriff, Kory Honea, said that the eight new victims have raised the death toll from the Camp Fire, the deadliest in the state’s history, to 56, while the other three deaths occurred in southern California.

Six of the eight bodies were recovered from inside buildings while two were found outside.

Hornea also said that 130 people remained missing and that his office has already released the names, ages and residence of 103 of them.

The majority of the missing are residents of the town of Paradise, with a population of 26,000, which was completely destroyed in the blaze.

The town is located in the foothills of the Sierra Nevada mountain range boasting a dry and sunny climate that in the last half a century has attracted many pensioners, causing the town’s population to triple.

Most people who appear on the missing list are over 60 years of age.

The Camp Fire has now destroyed a total of 10,321 buildings (8,650 of them homes), razed 55,846 hectares (137,998 acres) while firefighters have managed to contain it by about 35 percent so far.

California Governor Jerry Brown and US Interior Secretary Ryan Zinke visited the affected area Wednesday and promised state and federal aid to assist in recovery efforts.

Meanwhile, the Los Angeles County Sheriff’s Office Wednesday reported the discovery of another body, which increased the fatalities to three from the Woolsey Fire which affects, among others, the populations of Malibu and Calabasas in southern California.