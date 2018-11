NASA’s InSight space probe makes successful Mars landing

Pasadena, California, Nov 26 (EFE).- The InSight space probe, the first mission mounted by NASA specifically to study the interior of Mars, on Monday landed successfully on the Red Planet.

The Jet Propulsion Laboratory control room in Pasadena, California, received telemetry at 11:53 am from InSight that it had touched down on the Martian surface



“I feel you, #Mars – and soon I’ll know your heart. With this safe landing, I’m here. I’m home,” tweeted InSight, using its official Twitter profile, just after touchdown.



NASA has chosen to equip InSight with a synthetic personality with its own Twitter account, which currently has some 80,000 followers.



NASA scientists and technicians at flight control reacted with joy, applause, relief and group hugs to the much-anticipated news that the Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport probe (InSight for short) had ended its 301-million-mile (485-million-kilometer) journey successfully.



In addition, at 11:58 am, NASA received the first photo sent from Mars by InSight, although the lens cover had not yet been removed from the probe’s camera.



The probe had lifted off from Vandenberg Air Force Base in California on board an Atlas V heavy load booster on May 5, 2018, and traversed the millions of miles of empty space between Earth and the Red Planet at a speed of 6,200 mph (10,000 kph).



In contrast to earlier NASA missions focusing on the Martian surface or atmosphere, InSight is the first spacecraft designed to study the interior of the planet to learn more about its composition and evolution.



To do that, InSight has a seismograph and a heat sensor that will measure the seismic activity and internal temperature of Mars, respectively.



It will use a mechanical excavator to dig into the Martian surface to a depth of about five meters (16.4 feet) at its landing site on the broad plane known as Elysium Planitia, which straddles the Mars equator.



To accomplish its landing successfully, InSight had to get through what NASA dubbed the “seven minutes of terror,” the delicate and brief phase of its mission when it had to enter the Martian atmosphere like a fiery meteor and slow down from almost 20,000 kph to about 5 kph before touchdown.



InSight is scheduled to remain operational on the Martian surface for about two years.

El módulo espacial InSight de la NASA aterriza con éxito en Marte

Pasadena (CA), 26 nov (EFE).- El modulo espacial InSight, la primera misión de la NASA que quiere estudiar específicamente el interior de Marte, aterrizó hoy con éxito en la superficie del planeta rojo.

La sala de control del Laboratorio de Propulsión de la NASA en Pasadena (California) recibió hoy a las 11.53 horas local (19.53 GMT) la señal de que InSight se había posado en Marte.

“Te siento, Marte. Y pronto conoceré tu corazón. Con este aterrizaje a salvo, estoy aquí. Estoy en casa”, dijo en su perfil oficial de Twitter el módulo InSight, que ha ido retransmitiendo en directo y a través de esta red social su viaje desde la Tierra desde el pasado mayo.

Los científicos y técnicos de la NASA en la sala de control en Pasadena reaccionaron con una gran alegría, aplausos y abrazos colectivos a la esperada noticia de que InSight había concluido su viaje espacial con éxito.

Además, la NASA recibió a las 11.58 hora local de Pasadena (19.58 GMT) la primera fotografía enviada desde Marte por InSight.

InSight culminó hoy con su amartizaje un viaje de 485 millones de kilómetros, los que separan la Tierra de Marte, que comenzó el pasado 5 de mayo cuando despegó de la Base Aérea Vandenberg en California.

A diferencia de otras misiones anteriores de la NASA centradas en la superficie o la atmósfera de Marte, la novedad de InSight es que su principal propósito es estudiar el interior del planeta para conocer más acerca de su composición y evolución.

Para ello, InSight cuenta, entre otros instrumentos, con un sismógrafo y una sonda que medirán la actividad y la temperatura internas del planeta, respectivamente.

En este aspecto será fundamental la labor de una excavadora mecánica, incluida en el módulo, que perforará hasta unos cinco metros de profundidad en la superficie marciana.

InSight se ha posado e instalado hoy en una zona plana de Marte conocida como Elysium Planitia, donde realizará su actividad investigadora.

Para aterrizar con éxito, InSight ha tenido que superar los llamados por la NASA “siete minutos de terror”, la delicada y breve fase de su misión en la que el módulo ha pasado de atravesar la atmósfera marciana a casi 20.000 kilómetros por hora a reducir su velocidad a unos cinco kilómetros justo antes de amartizar.

Está previsto que InSight permanezca operativa en Marte durante alrededor de dos años.