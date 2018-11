116-110. Warriors se anotan remontada victoria contra los Orlando Magic

Texto y fotos por Eliana Céspedes

Oakland, CA. 26 de Nov.- La casa de los Golden State Warriors, se gozó otro juego de infarto y esta vez contra los Orlando Magic. A pesar de que los locales llevaban una desventaja de casi 20 puntos, los Warriors se levantaron para remontar el marcador para ganar 116-110 a los Magic.

La estrella de la noche, Kevin Durant quien anotó 49 tantos, su mejor marca de la temporada, y aunque tuvo muchas faltas en este juegoBottom of FormTop of Form, Bottom of FormDurant mejoró los 44 puntos logrados dos noches atrás con otra brillante actuación tanto en ataque como en defensa. Mientras que Klay Thompson terminó con 29 puntos y fue pieza clave ofensiva para este encuentro. En las tres últimas fechas, Durant ha anotado 125 puntos y Thompson 91.

Los Orlando Magic, que venían de ganar en la casa de los Lakers de Los Ángeles, comenzaron el juego, con un dominio total contra los Warriors, sin que no haya importado si Stephen Curry o Draymond Green jugaran o no, que actualmente están ausentes por lesiones y aún sin fecha de cuando regresarán a jugar.

Ni el buen desempeño de los visitantes que iban ganando con una diferencia de 18 puntos en la mitad del juego, ni las aportaciones del excelente Terrence Ross que anotó 28 puntos, ni las aportaciones de Nikola Vucevic que totalizó 30 tantos, 12 rebotes y seis asistencias para el Magic no fueron suficientes para derrotar a los Golden State.

Aaron Gordon no anotó nada para el Magic y abandonó el juego a mediados del tercer cuarto con una tensión en la espalda baja. Su estado es incierto. Jonathan Isaac tuvo 15 puntos y Mohamed Bamba agregó 11.

La victoria de esta noche no sólo deja un buen sabor entre todos sus seguidores, sino también saber que Durant se convirtió en el séptimo jugador en la historia de los Warriors en lograr partidos consecutivos con más de 40 puntos, por detrás de Rick Barry, Wilt Chamberlain, Curry, Antawn Jamison, Purvis Short y Thompson, según Elias.

Los Warriors lograron que el público se quedara atrás en el último trimestre, y una racha de tres minutos sin goles en el último cuarto acabó con el Magic, que viajará a Portland para su próximo partido en este swing de cinco juegos el miércoles. Ahora los Golden State se preparan para un nuevo encuentro contra los Raptors el jueves, 29 de noviembre en Scotiabank Arena, Toronto, ON.