Trump Foundation to dissolve under court supervision

New York, Dec 18 (EFE).- The New York state Attorney General’s Office announced Tuesday an accord to dissolve the Donald J. Trump Foundation under judicial supervision against the backdrop of accusations of misconduct.

The office filed suit against the foundation last June, alleging illegal actions dating back more than a decade.

Prosecutors said that the foundation raised more than $2 million for use in the real estate mogul’s 2016 presidential campaign.

Attorney General Barbara Underwood also accused Trump of having used his foundation to pay legal expenses, promote his hotels and other businesses and to acquire personal items.

“Our petition detailed a shocking pattern of illegality involving the Trump Foundation – including unlawful coordination with the Trump presidential campaign, repeated and willful self-dealing, and much more,” the attorney general said in a statement.

The dissolution of the foundation and the distribution of its remaining funds among approved charities settles part of the state’s suit, but the AG Office will continue seeking restitution of $2.8 million and temporary prohibitions on Trump and his three eldest children – Donald Trump Jr., Eric Trump and Ivanka Trump – for serving at boards of other charities in New York.

“This is an important victory for the rule of law, making clear that there is one set of rules for everyone. We’ll continue to move our suit forward to ensure that the Trump Foundation and its directors are held to account for their clear and repeated violations of state and federal law,” Underwood said.

La Fundación Donald J. Trump acuerda disolverse tras una orden judicial

Nueva York, 18 dic (EFE).- La fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, informó hoy del acuerdo de disolución de la Fundación Donald J.Trump, bajo supervisión judicial y revisión de esta agencia del Estado al estar bajo sospecha por un “patrón de ilegalidad” en la campaña presidencial de 2016.

Según Underwood, la Fundación firmó una estipulación para su disolución, después de que una corte avalara una petición de la Fiscalía para que ese organismo no siguiera adelante.

El pasado junio la Fiscalía demandó a la Fundación, incorporada en 1987, a la que acusan de numerosas irregularidades, tras dos años de investigación, pidiendo su disolución, lo que el tribunal aceptó.

El Estado argumentó entonces que había en la Fundación un “patrón de conducta ilegal persistente”, que se habría prolongado durante más de una década y que incluye una “amplia coordinación de política ilegal” con la campaña presidencial.

De acuerdo con esa acusación, dicha organización recaudó más de 2,8 millones de dólares con el fin de influir en las elecciones y bajo control de la dirección de la campaña del ahora presidente.

Underwood acusó a Trump de haber utilizado su Fundación para pagar gastos legales, promocionar sus hoteles y otros negocios y para adquirir artículos personales

La demanda, que también busca una restitución de 2,8 millones de dólares y sanciones y una prohibición de diez años a Trump y de un año para sus tres hijos mayores para poder servir en juntas de otras organizaciones benéficas de Nueva York, continúa en curso, señala además el comunicado de la Fiscalía sobre el acuerdo.

“La estipulación de hoy cumple una parte clave del alivio buscado en nuestra demanda. Según los términos, la Fundación Trump solo puede disolverse bajo supervisión judicial, y sólo puede distribuir los activos caritativos restantes a organizaciones acreditadas aprobadas por mi oficina”, indicó Underwood en el comunicado de la Fiscalía General de Nueva York.